El euro supera los 1,22 dólares tras la caída de la deuda estadounidense

Vista de un panel con el cambio entre el euro y el dólar estadounidense en el parqué madrileño de la Bolsa de Madrid. EFE/ Altea Tejido/Archivo

Fráncfort (Alemania), 9 jun (EFE).- El euro se ha cambiado este miércoles por encima de 1,22 dólares tras la caída de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense y a la espera de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,2185 dólares, frente a los 1,2190 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,2195 dólares.

La rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años ha caído al mínimo desde hace tres meses.

La negociación fue tranquila en el mercado de divisas porque no se publicaron muchos datos macroeconómicos importantes y por la cautela de los inversores antes de conocer las decisiones del BCE.

El economista jefe de Oddo BHF, Bruno Cavalier, considera que la ambigüedad será un medio para mitigar las diferencias del Consejo de Gobierno del BCE.

"El BCE no puede sugerir que busca una rápida normalización de la política, a riesgo de hacer subir los tipos de interés y el euro", opina Cavalier.

Apenas influyó en el euro el superávit comercial de Alemania en abril de 15.900 millones de euros.

Las aprobaciones hipotecarias cayeron en EEUU la semana pasada un 3,1 % (caída del 4 % la semana anterior).

El Consejo de Gobierno se reunirá tres días en junio cerca de Fráncfort para discutir sobre la revisión de su estrategia de política monetaria, según Reuters.

Es la primera vez que los 25 miembros del Consejo de Gobierno se reúnen de forma presencial desde el inicio de la pandemia, pero el euro no reaccionó a esta información.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,2171 y 1,2219 dólares.