El duelo Cheptegei-Ingebritsen en 5.000 m ilumina la Golden Gala de Florencia

Joshua Cheptegei. EFE/EPA/Martin Divisek/Archivo

Roma, 9 jun (EFE).- El duelo estelar entre el ugandés Joshua Cheptegei, oro mundial en los 10.000 metros, y el noruego Jakob Ingebritsen, campeón europeo, en los 5.000 metros ilumina la Golden Gala de atletismo de este jueves en Florencia (centro).

La 41 edición de la Golden Gala se disputará de forma excepcional en el Asics Firenze Marathon Stadium de Florencia, pues el estadio Olímpico de Roma, sede habitual del evento, albergará a partir de este viernes los partidos de la selección italiana en la Eurocopa de fútbol.

Estrellas del atletismo como la holandesa Sifan Hassan, oro mundial en los 1.500 metros y capaz de sellar el récord mundial de 10.000 metros el pasado 6 de junio en Hengelo (29:06:82), el surafricano Akani Simbine y el marfileño Arthur Cissé, protagonistas en los 100 metros, o la británica Dina Asher Smith y la marfileña Marie Josee Ta Lou, en los 200 metros femeninos, destacan en la tercera cita de la Liga Diamante de este año.

El récord del mitin italiano en los 5.000 metros establecido en 2004 por el keniano Eliud Kipchoge (12:46:53) está en peligro, pues Cheptegei fue capaz de sellar el año pasado en Mónaco el mejor registro mundial, 12:35:36.

El ugandés competirá en Florencia con Ingebritsen y un trío etíope formado por Salemon Barega, Hagos Gebrhiwet y Muktar Edris, el vigente campeón mundial de esta especialidad.

Y es que la velocidad será protagonista en el mitin florentino, donde, en categoría femenina, Asher Smith, oro mundial en Doha y plata en los 100 metros, retará a Ta Lou, a la campeona mundial de 2017, la holandesa Dafne Shippers, o la suiza Mujinga Kambudji, bronce mundial.

El vicecampeón mundial de los 400 metros, el colombiano Anthony Zambrano, peleará en esta especialidad con el atleta de Botswana Isaac Makwala, el de Trinidad y Tobago Machel Cedenio y el británico Matthew Hudson Smith, mientras que el gran favorito en los 100 metros es Akani Simbine, capaz de parar el crono en 9.89 en su carrera.

Y es que hay gran expectación no solo por las pruebas de velocidad, sino también por los saltos, en una cita que puede dar importantes pistas sobre lo que acontecerá en los Juegos de Tokio.

En el salto de altitud, tocará al catarí, campeón del mundo, Mutaz Barshim (capaz de saltar 2,34 metros en 2014), el ruso Ilya Ivanyuk, quien saltó 2,37 metros, o el campeón europeo en pista cubierta, el bielorruso Maksim Nedasekau.

No puede faltar en el salto de longitud femenino la colombiana Caterine Ibargüen, medalla de oro olímpica en el salto triple, quien peleará con la alemana Malaika Mihambo, la ucraniana Maryna Bekh Romanchuk o la italiana Larissa Iapichino, gran esperanza de Italia en esta especialidad.

La italiana, hija de Fiona May, plata olímpica en Atlanta 1996, saltó en la pista cubierta del mitin de Ancona (norte de Italia) 6.91 metros en longitud. Es la segunda mejor marca italiana de la historia, detrás de los 7.11 logrados por su madre Fiona May.

En pértiga, se espera un duelo de alto nivel entre la griega Katerina Stefanidi, campeona olímpica, y la rusa Anzhelika Sidorova, ganadora de un oro mundial. EFE

