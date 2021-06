El Bayern interrumpe negociaciones con Coman para la renovación

EFE/EPA/CHRISTOF STACHE / POOL/Archivo

Berlín, 9 jun (EFE).- El Bayern Múnich ha interrumpido las negociaciones para renovar el contrato con el extremo francés Kingsley Coman al no ver posibilidades de un acuerdo rápido, según varios medios alemanes.

El contrato de Coman vence en 2023, por lo que no hay urgencia inmediata, pero el Bayern quiere tener las cosas claras lo más pronto posible, lo mismo que en los casos de Nicklas Süle, Leon Goretzka y Robert Lewandowski, estos dos últimos considerados intransferibles.

Coman tiene como agente a Pini Zahavi, con quien el Bayern está en pie de guerra tras el fracaso en las negociaciones para renovar con David Alaba, que terminó fichando con el Real Madrid.

El salario actual de Coman se estima en 12 millones de euros al año y sus representantes, según medios, habían pedido un aumento a 20 millones al año mientras que el Bayern solo está dispuesto a hacer un aumento moderado.

No se cree que el Bayern vaya a moverse mucho, ya lo mostró en el caso de Alaba, por lo que si los representantes de Alaba insisten en sus exigencias probablemente el jugador estará en el mercado a más tardar el próximo verano.