EEUU.- El embajador de EEUU en Rusia alerta de que Biden podría repetir los mismos errores de sus predecesores con Putin

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, ha alertado de que la Administración del presidente, Joe Biden, corre el peligro de "repetir los mismos errores" que sus predecesores en el cargo a la hora de lidiar con el mandatario, ruso, Vladimir Putin.



En una ronda informativa ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Sullivan ha sugerido que Putin no está actuando "de buena fe" en lo referente al Gobierno estadounidense y ha señalado que existe la posibilidad de que se repitan ciertos errores si la Administración Biden no "abre los ojos".



Así, ha instado al Gobierno a evitar "dar a Rusia sin obtener nada a cambio" y ha matizado que Putin "no ha cambiado realmente" durante los últimos años a pesar de los esfuerzos de anteriores administraciones y presidentes, según ha informado la cadena de televisión CNN.



La postura de Sullivan coincide en gran medida con las preocupaciones expresadas por varios altos cargos y congresistas de cara a la cumbre prevista para el próximo 16 de junio entre Biden y Putin, que tendrá lugar en Ginebra después de que Biden acuda a una reunión de la OTAN.



En el seno de la Administración se ha abierto el debate sobre la forma de abordar el encuentro con Putin. Sin embargo, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha indicado que las autoridades están completamente "entregadas a los preparativos de la reunión".



"A medida que nos comprometemos con Rusia en asuntos que benefician los intereses estadounidenses, nos mantenemos atentos ante los desafíos que supone Rusia y trabajaremos para que pague por sus acciones temerarias", ha asegurado.



En este sentido, ha confirmado que Sullivan regresará a Moscú en las próximas semanas y ha recordado que la Administración está dispuesta a abrir "canales de comunicación con el Gobierno ruso para reducir los malos entendidos entre los dos países".