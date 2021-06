Ecuador espera aprovechar el tiempo y su renta para corregir errores

El jugador Gonzalo Plata (c) de Ecuador disputa el 8 de junio el balón con Renato Tapia (i) de Perú, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome /POOL

Guayaquil (Ecuador), 9 jun (EFE).- A pesar de perder dos partidos seguidos en las últimas dos jornadas de las eliminatorias para Catar 2022, la selección de Ecuador se mantiene en el tercer puesto y ahora espera aprovechar el tiempo para corregir errores y recuperar el nivel futbolístico en pos de su cuarta clasificación mundialista.

La Tri cayó el martes en Quito por 1-2 ante Perú, el colista de las eliminatorias; y el viernes anterior por 2-0 en Porto Alegre ante el líder absoluto, Brasil.

La derrota ante la Canarinha cortó una racha en la que la Tri enlazó tres victorias, y el decepcionante partido en casa ante la Blanquirroja encendió las luces de alarma para el entrenador argentino Gustavo Alvaro, cuyo proyecto comenzó en septiembre pasado.

"No hicimos un buen partido. Fundamentalmente en el primer tiempo el equipo estuvo muy estático, falto de resoluciones y de movilidad", lamentó Alfaro en la rueda de prensa posterior al encuentro en la que achacó la derrota a las desatenciones de sus dirigidos.

El balance de los ecuatorianos en la semana que se jugaron los partidos correspondientes a las fechas séptima y octava no fue peor porque otros rivales directos tampoco lograron sacar diferencias notables.

Tras igualar en Montevideo con Paraguay, Uruguay no pasó del 0-0 en su visita a Venezuela. Colombia, que el jueves pasado goleó por 0-3 a Perú en Lima, rescató en Barranquilla un 2-2 de Argentina, que días atrás cedió en casa a Chile un 1-1.

La Roja, que esperaba sumar tres puntos en casa, se hizo daño al permitir a Bolivia un 1-1.

Después de una impecable selección de Brasil que marcha solitaria con ciento por ciento de aprovechamiento, y de un equipo Albiceleste que le sigue ahora a seis puntos, Ecuador permanece en el tercer puesto con nueve, la mitad de la producción de los líderes.

Alfaro reconoció el martes que "hay cosas que le preocupan" y hast le "molestan".

Pero pidió paciencia porque "lo importante será alcanzar una maduración como equipo", lo que a su juicio no hay..

En el partido contra Perú los cambios que introdujo el seleccionador no alcanzaron a garantizar la estabilizada de una defensa que se vio expuesta a los contragolpes.

Alfaro también dio titularidad al defensa derecho Pedro Pablo Perlaza, que luego devolvió a la cancha al titular habitual Ángelo Preciado.

También decepcionó en reaparición el centrocampista juvenil Moisés Caicedo, que destacó en las primeras cuatro salidas.

La reanudación de las eliminatorias hasta septiembre próximo permitirá a Alfaro emplear el tiempo para buscar correctivos, y para ese objetivo le resultará muy útil la Copa América, que se jugará del 13 de junio al 10 de julio en Brasil.

La Tri ha sido emparejada en el Grupo B, que lidera el equipo anfitrión, y debutará frente a Colombia, además de tener encuentros con Venezuela y Perú

El torneo más antiguo de selecciones históricamente no se le ha dado a Ecuador y por ello los directivos de la federación de fútbol ha coincidido en los planes trazados por Alfaro

Así las cosas, la copa no debe suponer presión extra al entrenador argentino para obtener resultados destacados y sí un laboratorio de pruebas con miras al objetivo final: la clasificación a Catar.

Remberto Moreira