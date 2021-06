Colombia.- CIDH escucha denuncias de violaciones de DDHH y la defensa del Gobierno al ESMAD en su segundo día de visita

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha escuchado este martes, en el segundo día de su visita de observación al país, las denuncias de violaciones de Derechos Humanos por parte de numerosos afectados en el marco de las protestas antigubernamentales, así como ha atendido al Gobierno de Iván Duque, que ha defendido su respuesta y las intervenciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).



En el marco de la primera ronda oficial de encuentro entre el organismo y el Ejecutivo colombiano, han estado presentes, entre otros, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y el presidente del país, Iván Duque, así como la vicepresidenta y ministra de Exteriores, Marta Lucía Ramírez; la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérres; el ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas Valencia.



Respecto a las reuniones, la ministra de Exteriores ha informado de que Duque ha mantenido una "sesión reservada" con los miembros de la comisión "para reiterarles la voluntad del Gobierno colombiano de dar acceso a toda la información necesaria".



Así, el Ejecutivo ha pretendido reiterar que Colombia es "un país donde el Estado de derecho y la solidez institucional son la garantía para seguir avanzando en democracia", en la cual, "justamente", "se tiene que proteger el derecho de ciudadanos a poderse expresar libremente y garantizar el derecho a la protesta pacifica".



"Pero también se le ha explicado a la comisión en las intervenciones de los distintos organismos que nos han acompañado que el estado colombiano está en su derecho y sobre todo en la obligación de proteger a la ciudadanía, a la democracia, a los bienes públicos y la propiedad privada, que se ha visto estas seis semanas bajo el asedio de un grupo minoritario de personas que han aprovechado una protesta legítima y pacifica, para saquear, destruir y dar muerte a tantas personas", ha incidido Ramírez.



Así, ha aseverado que eso es lo que la Justicia colombiana también tiene que investigar. "Aquí no podemos dejar que quede nada en la impunidad", ha continuado, para detallar que durante las marchas "40.000 armas" han sido incautadas por la Fuerza Pública a "personas que no salieron de manera pacifica".



"Todas estas investigaciones, repito, espero que le permitan a la Justicia colombiana demostrar que nadie esta exento de cumplir con la ley, ni estará por fuera de la justicia como tampoco lo está algún miembro de la Fuerza Pública que haya cometido algún tipo abuso de la autoridad o violación de los Derechos Humanos", ha dicho.



No obstante, Ramírez ha relatado que se ha defendido ante la CIDH la actuación del ESMAD, ya que, como ha explicado, de 12.478 actos de protestas, se han llevado a cabo "tan solo 1.413 intervenciones del ESMAD".



"Esto demuestra a la CIDH que no es cierto que tengamos una Policía que persigue a los manifestantes y que impide las manifestaciones. Solamente han intervenido cuando ha sido estrictamente necesario por la violencia generada por grupos minoritarios", ha insistido.



La ministra de Exteriores ha agregado que el Gobierno seguirá esforzándose por lograr que a través de esta visita de la CIDH se demuestre "una institucionalidad fortalecida" de Colombia, que está "muy comprometida con el respeto y la promoción de los Derecho Humanos".



Por su parte, la CIDH ha agradecido al Ejecutivo colombiano el "espacio y las informaciones recibidas", que "serán analizadas conforme a estándares interamericanos de Derechos Humanos y su autonomía", ha escrito en su perfil de Twitter.



En este segundo día en el país, al comisión ha atendido también a los relatos de distintas personas y organizaciones en Bogotá, Popayán, Toluá y Buga.



Solo en la capital colombia, la presidenta de la CIDH ha recibido a 50 representantes de organizaciones de la sociedad civil que han informado sobre diversos hechos relacionados con violaciones de derechos en las marchas.



La comisión ha iniciado así la recepción de más de 2.000 personas que se han registrado para dar su testimonio, de forma presencial o virtual, mientras mantiene citas con autoridades locales y de las fuerzas de seguridad para ahondar en los abusos, informa 'El Espectador'.



Mientras tanto, el país se prepara para una nueva movilización este miércoles, con la llamada "toma de Bogotá" como punto fuerte. En el marco de este acto, se han programado protestas en el Hotel Tequendama, donde la CIDH atiende a las denuncias de los presuntos actos de violencia policial.