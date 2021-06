Cole, de Yanquis, no sabe responder por uso de sustancias vedadas para lanzar

En la imagen el lanzador estelar de los Yanquis de Nueva York, Gerrit Cole. EFE/EPA/JASON SZENES /Archivo

Minneapolis (EEUU), 8 jun (EFE).- El lanzador estelar de los Yanquis de Nueva York, Gerrit Cole, tuvo problemas para responder a la pregunta de si alguna vez ha usado una pasta pegajosa en particular llamada Spider Tack mientras estaba en el montículo.

Las preguntas de los reporteros se originan en medio de una ofensiva de las Grandes Ligas contra las sustancias extrañas favorables a los lanzadores.

Cole respondió diciendo "No (pausa larga) ... no sé ... no sé muy bien cómo responder eso, para ser honesto".

Hizo una pausa y continuó: "Hay costumbres y prácticas que se han transmitido de jugadores mayores a jugadores más jóvenes, de la última generación de jugadores a esta generación de jugadores, y creo que hay algunas cosas que ciertamente están fuera de los límites".

Agregó que "Esto es importante para muchas personas que aman el juego, incluidos los jugadores en esta sala, incluidos los aficionados, incluidos los equipos, así que si las Grandes Ligas quieren legislar más cosas, esa es una conversación que podemos tener. Porque, en última instancia, todos deberíamos estar tirando en la misma dirección en esto".

Durante el fin se semana se supo que las Mayores adelantaron un plan en el que todos los lanzadores de las Grandes Ligas serán revisados repetida y aleatoriamente por árbitros para detectar sustancias extrañas, y es probable que cada lanzador abridor sea revisado al menos dos veces por apertura.

Una fuente estimó que habrá de ocho a 10 controles aleatorios de sustancias extrañas por juego.

Con los oficiales conscientes de que las verificaciones de equipo ralentizan un deporte en el que ya se cree que el ritmo de juego es demasiado lento, los lanzadores pueden ser controlados cuando salen del campo al final de una salida.

Como parte de los amplios comentarios de la semana pasada sobre la presencia de cosas pegajosas para los lanzadores, el antesalista de los Mellizos, Josh Donaldson, se preguntó casualmente en voz alta si Cole, cuyos lanzamientos en su última apertura no estaban girando tanto, de repente estaba tratando de esconderse, si uso ayudas para el agarre de la bola, generalmente una mezcla de colofonia y protector solar.

Cole dijo que la caída de su velocidad de giro se debió a fallas mecánicas.

"Lo atribuyo a no ser tan bueno o tan agudo como quiero ser. Es tan simple como eso", dijo Cole.

Según los datos de MLB Statcast en el sitio web Baseball Savant, Cole tuvo una disminución de 125 rotaciones por minuto en su recta de cuatro costuras la semana pasada cuando permitió cinco carreras en cinco entradas en una derrota ante los Rays de Tampa Bay.

Cole, que no llega a la mitad de la segunda temporada de un contrato de nueve años y 324 millones de dólares, es tercero en las Mayores con 104 ponches.

El tres veces All-Star tiene una efectividad de 2.26 en 75 2/3 entradas y 12 aperturas esta temporada.

Cole está programado para lanzar el miércoles contra Donaldson y los Mellizos.

Cuatro lanzadores de ligas menores han sido suspendidos esta temporada por las Grandes Ligas después de ser sorprendidos usando sustancias extrañas prohibidas.

Se sospecha que el uso de sustancias pegajosas elaboradas en casa se ha disparado en las últimas temporadas como ayuda de agarre para aumentar la velocidad de giro en las rectas y hacer que esos lanzamientos sean más difíciles de golpear.