Ciencia.-Concentraciones de CO2 nunca antes experimentadas por humanos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Los niveles registrados en lo que va de 2021 representan las concentraciones más altas de CO2 en la atmósfera jamás experimentadas por humanos.



El dióxido de carbono atmosférico medido en el Observatorio de referencia atmosférica Mauna Loa de la NOAA alcanzó su punto máximo para 2021 en mayo con un promedio mensual de 419 partes por millón (ppm), el nivel más alto desde que comenzaron las mediciones precisas hace 63 años, han comunicado científicos de NOAA y la Scripps Institution of Oceanography en la Universidad de California San Diego.



Charles David Keeling, científico de Scripps, inició mediciones in situ de dióxido de carbono, o CO2, en la estación meteorológica de la NOAA en Mauna Loa en 1958. La NOAA inició las mediciones en 1974 y las dos instituciones de investigación han realizado observaciones complementarias e independientes desde entonces.



En mayo, Scripps Oceanography calculó un promedio mensual de 418,92 ppm. Las mediciones de NOAA en el observatorio de la cima de la montaña promediaron 419,13 ppm. El promedio en mayo de 2020 fue de 417 ppm. Dos veces en lo que va de 2021, los niveles diarios registrados por Scripps Oceanography han superado las 420 partes por millón. Todos estos niveles representan las concentraciones más altas de CO2 en la atmósfera jamás experimentadas por humanos, señala esta entidad en un comunicado.



"El último botón de control del CO2 atmosférico son las emisiones de combustibles fósiles", dijo el geoquímico de Scripps Ralph Keeling, quien se hizo cargo de la serie de mediciones llamada Curva de Keeling después de la muerte de su padre en 2005, "pero todavía tenemos un largo camino por recorrer para detenernos el aumento, ya que cada año se acumula más CO2 en la atmósfera. En última instancia, necesitamos recortes que sean mucho mayores y sostenidos por más tiempo que los cierres relacionados con COVID de 2020 ".



Pieter Tans, científico senior del Laboratorio de Monitoreo Global de la NOAA, señaló que el CO2 es, con mucho, el gas de efecto invernadero más abundante causado por los humanos y persiste en la atmósfera y los océanos durante miles de años después de su emisión.



"Estamos agregando aproximadamente 40.000 millones de toneladas métricas de contaminación de CO2 a la atmósfera por año", dijo Tans. "Esa es una montaña de carbono que extraemos de la tierra, quemamos y liberamos a la atmósfera como CO2, año tras año. Si queremos evitar un cambio climático catastrófico, la máxima prioridad debe ser reducir la contaminación por CO2 a cero lo antes posible ".



La contaminación por CO2 es generada por las emisiones de combustibles fósiles a base de carbono utilizados para el transporte y la generación eléctrica, por la fabricación de cemento, la deforestación, la agricultura y muchas otras prácticas. Junto con otros gases de efecto invernadero, el CO2 atrapa el calor saliente de la superficie del planeta que, de otro modo, se escaparía al espacio, provocando que la atmósfera del planeta se caliente de manera constante.



Si bien el aumento interanual de 1,8 ppm en el pico de CO2 de mayo fue ligeramente menor que en años anteriores, las mediciones de CO2 en Mauna Loa durante los primeros cinco meses de 2021 mostraron un aumento de 2,3 ppm durante los mismos cinco meses de 2020, cerca de el aumento anual promedio de 2010 a 2019. No hubo una señal discernible en los datos de la perturbación económica mundial causada por la pandemia de coronavirus.



El valor medio mensual de CO2 más alto del año ocurre típicamente en mayo, justo antes de que las plantas del hemisferio norte comiencen a eliminar grandes cantidades de CO2 de la atmósfera durante la temporada de crecimiento. En el otoño, el invierno y principios de la primavera del norte, las plantas y los suelos emiten CO2, lo que hace que los niveles aumenten hasta mayo.



DATOS COMO LOS DE HACE 4 MILLONES DE AÑOS



Los datos de Mauna Loa, junto con las mediciones de las estaciones de muestreo de todo el mundo, se incorporan a la Red de referencia global de gases de efecto invernadero de la NOAA, un conjunto de datos de investigación fundamental para los científicos climáticos internacionales y un punto de referencia para los responsables políticos que intentan evitar los impactos del cambio climático.



La carga atmosférica de CO2 es ahora comparable a donde estaba durante el Plioceno Climático Óptimo, hace entre 4,1 y 4,5 millones de años, cuando el CO2 estaba cerca o por encima de 400 ppm. Durante ese tiempo, el nivel del mar era aproximadamente 78 pies más alto que hoy, la temperatura promedio era 3,4 grados Celsius más alta que en la época preindustrial, y los estudios indican que grandes bosques ocuparon áreas del Ártico que ahora son tundra.