China.- La inflación mayorista de China se acelera al 9% y marca máximos desde 2008

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Los precios de producción industrial de China registraron el pasado mes de mayo una subida interanual del 9%, la mayor desde septiembre de 2008, después del alza del 6,8% observada el mes anterior, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).



En mayo, los precios de los medios de producción aumentaron un 12%, con un alza de precios en la industria minera del 36,4%, mientras que los precios de la industria de materias primas aumentaron un 18,8% y en la industria de procesamiento un 7,4%.



"La inflación de los precios de producción probablemente esté cerca de su máximo", señaló Julia Evans-Pritchard, analista de Capital Economics, para quien los efectos de base serán menos favorables a partir de este mes.



"Creemos que los precios del carbón y los metales volverán a bajar en poco tiempo, ya que la reciente desaceleración del crecimiento del crédito comienza a pesar más sobre la actividad de la construcción", añadió.



El fuerte incremento de la inflación mayorista no ha tenido de momento reflejo en el índice de precios al consumo (IPC) de China, que subió un 1,3% interanual en mayo, frente al 0,9% del mes anterior, reflejando el mayor encarecimiento desde el pasado septiembre.



Los precios de los alimentos, el tabaco y el alcohol aumentaron un 0,8% interanual, incluyendo una subida del 14,3% del precio de los huevos, mientras que el precio de los productos acuáticos subió un 13,8%, el de las hortalizas frescas un 5,4% y el de las frutas frescas un 1,4%.



De su lado, el precio de la carne de cerdo registró una bajada de precios en mayo del 23,8%.



"Es probable que el IPC aumente un poco más a medida que un mercado laboral más estricto y la disminución de interrupciones causadas por el virus eleven la inflación de los servicios, pero no esperamos que suba mucho por encima del 2% en los próximos trimestres, por lo que es poco probable que provoque un cambio en la política monetaria", indicó Evans-Pritchard.