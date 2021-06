Castillo canta victoria en Perú con conteo de 99,7% de los votos

Pedro Castillo

(Bloomberg) -- El candidato izquierdista a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, indicó que su partido ganó las elecciones del domingo, sus comentarios más categóricos hasta ahora sobre el resultado de una votación que ha sacudido los mercados en el país sudamericano.

“De acuerdo al informe de nuestros personeros, nosotros ya tenemos el conteo oficial del partido donde el pueblo se ha impuesto a esta gesta, a la cual saludamos”, dijo el martes por la noche Castillo a los seguidores frente a su sede. Pidió a los partidarios “no caer en la provocación” y dijo que el sector empresarial estaba mostrando su respaldo al partido.

Con el 99,79% de los votos escrutados, Castillo aventaja a Keiko Fujimori con un 50,2% frente al 49,8% de la candidata, una brecha de casi 72.000 votos. Fujimori ha denunciado algunas irregularidades en el proceso, diciendo que el partido rival tenía una estrategia para “distorsionar o dilatar” los resultados, pero aún no ha aportado pruebas que respalden su afirmación. Hace cinco años, Fujimori perdió por un margen muy estrecho en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2016 y ha dicho que lamenta no haber solicitado un recuento en ese momento.

Los mercados peruanos repuntaron el martes después de que Castillo intentara tranquilizar a los inversionistas preocupados por sus políticas económicas. En un comunicado el lunes por la noche, dijo que cumpliría con las obligaciones de deuda pública del país, respetaría la autonomía del banco central y que no habría nacionalizaciones de industrias clave.

Fujimori no ha explicado qué estrategia podría seguir si llega a impugnar el resultado. Se espera que el tribunal electoral se reúna el miércoles por la tarde.

Si bien el estrecho margen ha alimentado la incertidumbre y la tensión en el país andino de 32 millones de habitantes –prácticamente dividido por la mitad, en gran medida a lo largo de líneas rurales y urbanas–, algunos en los mercados financieros ven un lado positivo. La idea de que ninguno de los candidatos tendrá el mandato político para reformar drásticamente una de las economías más sólidas de Sudamérica podría motivar a los inversionistas.

Fujimori, quien está siendo investigada por corrupción e hizo campaña mientras estaba en libertad bajo fianza, ha prometido salvar al país del “comunismo” preservando un modelo económico liberal. También se comprometió a aumentar los pagos en efectivo a familias afectadas por la pandemia de covid-19, que ha provocado la muerte de más de 187.000 personas, la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo.

Castillo, por el contrario, se ha comprometido a aumentar los impuestos a las empresas mineras y petroleras para invertir en educación y salud. El candidato culpa por la desigualdad del país a la élite gobernante que, según él, se ha contentado durante mucho tiempo con dirigir Perú desde Lima mientras ignora otras grandes regiones del país.

Castillo dijo que algunos Gobiernos extranjeros ya han comenzado a felicitarlo en privado, sin dar más detalles.

“Seremos un Gobierno respetuoso de la democracia, de la Constitución actual”, dijo Castillo a sus partidarios el martes por la noche. “Seremos respetuosos y haremos un Gobierno con estabilidad financiera y económica”.

