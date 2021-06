Canadá.- Guterres condena el ataque "atroz" contra una familia musulmana en Canadá y pide acabar con la islamofobia

Las autoridades de Ontario lo califican de "acto terrorista" durante una vigilia en Londres



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado el ataque "atroz" perpetrado contra una familia musulmana que fue atropellada de forma deliberada el domingo en Canadá y ha llamado a la "unidad" frente a la islamofobia.



"Estoy conmocionado por el horrible ataque contra una familia musulmana en Ontario, Canadá. Mi corazón está con las víctimas, los supervivientes y sus seres queridos, además de la comunidad", ha lamentado Guterres.



Así, ha matizado que es importante que todo el mundo se muestre "unido" ante la "islamofobia y todas las formas de odio". "Ahora más que nunca", ha zanjado en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.



Miles de personas se han reunido junto a una mezquita de la ciudad canadiense de Londres para honrar a los cuatro miembros de la familia que murieron a causa del atropello.



Las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus han sido levantadas precisamente para permitir la conmemoración, según informaciones del diario 'The Nacional Post'.



El ministro principal de Ontario, Doug Ford, ha calificado lo sucedido de "acto terrorista" y ha recalcado que el estado debe ser un lugar "seguro e inclusivo para todos". "Ha sido un asesinato en masa. Un delito de odio. Un acto de terrorismo", ha afirmado.



Un niño de nueve años es el único superviviente del atropello, si bien se encuentra en un hospital con lesiones graves. Las víctimas mortales son dos mujeres, de 74 y 44 años, un hombre de 46 años y una adolescente de 15 años.



Las autoridades han detallado que los investigadores han considerado "que este suceso fue un acto intencional y que las víctimas fueron atacadas debido a su fe islámica". "Hay pruebas de que se trató de un acto planificado, premeditado y motivado por el odio", han añadido.



Asimismo, han indicado que el ciudadano canadiense Nathaniel Veltman, presunto autor de los hechos, ha sido acusado de cuatro cargos de asesinato en primer grado y un cargo de intento de asesinato.



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se ha mostrado "horrorizado" por el suceso y ha trasladado su apoyo a los afectados por lo que ha descrito como "un acto de odio". "Estamos aquí también para el niño que sigue en el hospital", ha manifestado a través de su cuenta en la red social Twitter.



"A la comunidad musulmana de Londres y a los musulmanes del país, sabed que estamos con vosotros. La islamofobia no tiene cabida en ninguna de nuestras comunidades. Este odio es insidioso, despreciable y debe parar", ha subrayado.



Trudeau ha confirmado además que ha hablado con el alcalde de Londres, Ed Holder, sobre el "odioso y atroz ataque". "Le he hecho saber que seguiremos usar todas las herramientas con las que contamos para combatir la islamofobia y que estaremos ahí para los que están de luto", ha agregado.



Por su parte, Holder ha publicado en un comunicado en el que ha resaltado que "los corazones de Londres están rotos". "Estamos de luto por la familia, tres generaciones de la cual han fallecido", ha dicho, antes de añadir que "reza" por la recuperación del niño herido.