Brasileños Meritão y Oliveira quieren dejar su marca con Pumas en México

CIUDAD DE MÉXICO, 9 jun (Reuters) - Los brasileños Higor Meritão y José Rogério de Oliveira llegaron a Pumas UNAM con la convicción de dejar su nombre grabado en la historia de uno de los clubes más populares del fútbol mexicano.

Además de los brasileños, el ecuatoriano Washington Corozo y los mexicanos Efraín Velarde y Octavio Paz fueron presentados el miércoles como refuerzos del club de la Universidad Nacional Autónoma de México.

"Muchos no nos conocen, pero nos van a conocer, pueden confiar en nosotros porque no los vamos a defraudar. Conozco la historia del equipo y por eso Rogeiro y yo venimos con la misma intención de grabar nuestros nombres en la historia de los Pumas porque sabemos que pocos brasileños han pasado por aquí", dijo Meritão tras su presentación.

"Sabemos la responsabilidad que tenemos, es decir, queremos pelear por los títulos, justamente porque pocos brasileños han pasado y dejado huella en la historia de los Pumas, son grandes las ganas de portar esta camiseta", agregó el mediocampista.

Meritão llega a Pumas procedente del Ferroviária de Brasil, donde también jugó para Botafogo, Paraná, Velo Club, Santacruzense, Olimpia y Monte Azul.

"No llegamos a Pumas con un paracaídas, tenemos nuestra historia, sabemos de la responsabilidad que tenemos, sabemos que un equipo del tamaño de los Pumas no puede decepcionar y no los vamos a decepcionar", dijo por su parte Oliveira.

El delantero de 30 años ha jugado con los clubes Juventude, Sport Recife, Ceará, Bahía, Sao Paulo, Vitoria, Náutico, Central y Porto.

"Los brasileños han dejado una herencia muy buena en los Pumas, y es muy bueno llegar a un país y escuchar sobre esta herencia. Ellos grabaron sus nombres en la historia de los Pumas y ahora es nuestra oportunidad de poder grabar nuestro nombre en la historia del equipo y dejar huella para otros brasileños", señaló. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco. Editado por Javier Leira)