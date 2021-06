Brasil mantiene el pie en el acelerador y la cavarana que persigue se retrasa

Jugadores de Brasil celebran hoy, al finalizar un partido de las eliminatorias sudamericanas entre Paraguay y Brasil para el Mundial de Catar 2022 en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Redacción Deportes, 8 jun (EFE).- Seis partidos, dieciocho puntos de dieciocho posibles y seis de ventaja sobre el primer perseguidor.

Con esa desempeño, sin sacar el pie del acelerador, avanza la selección brasileña en las eliminatorias sudamericanas del Mundial mientras la caravana de once rivales que le persigue hoy quedó más retrasada al igualar Argentina (12), Uruguay (8) y Colombia (8), y pinchar Ecuador (9) y Paraguay (7).

Los números de los pupilos de Tite intimidan desde cualquier perspectiva pues han sometido a sus víctimas con 16 goles y apenas han encajado 2. A ese ritmo podría deducirse que Brasil necesita encarar tres rivales más para recibir otro gol.

La octava jornada dejó con mal sabor de boca a Lionel Messi y compañía, que en apenas ocho minutos ganaban por 0-2 en Barranquilla y en el segundo tiempo sucumbieron ante la presión de Colombia, el calor y la humedad hasta permitir el empate de Miguel Ángel Borja en el minuto 94.

Un gol de Neymar a los 4 minutos y una asistencia suya en el 93 a Lucas Paquetá sellaron una victoria por 0-2 en Asunción, que dejó a Brasil pletórico y a Paraguay con muchas dudas.

La jornada resultó una fiesta para las selecciones visitantes pues, además del nuevo triunfo de la Canarinha, Perú sacó todo el botín de Quito con un 1-2 a Ecuador.

Además de Argentina, volvieron a casa con un punto en las alforjas Uruguay y Bolivia.

0-2. PARAGUAY-BRASIL: LA CANARINHA Y 9 MÁS

La selección verdeamarela luce imparable, con Neymar como director de orquesta en tanto que la Albirroja sumó cuatro fechas sin ganar y ahora es sexta con siete unidades.

Con su gol, el delantero del Paris Saint-Germain llega cinco y quedó a uno del liderato de la clasificación de artilleros, el boliviano Marcelo Martins Moreno.

El castigo a Paraguay pudo ser más severo pues en el segundo minuto añadido del primer tiempo Richarlison marcó. Pero minutos después el VAR se lo quitó tras ser consultado por el árbitro argentino Patricio Loustau.

En el segundo tiempo Paraguay intentó despertar, pero los visitantes hicieron valer su justicia a través de Neymar, el mediocentro Casemiro y el punta Gabriel Jesus.

2-2. COLOMBIA-ARGENTINA: BORJA SALVÓ LOS MUEBLES DEL NAUFRAGIO

A los 94 minutos, cuando Argentina ensayaba el abrazo para celebrar un triunfo que construyó en apenas ocho minutos, Miguel Ángel Borja apareció con un cabezazo para rescatar un punto con sabor a tres, pues todo parecía perdido.

La Albiceleste aprovechó con Cristian Romero y Lendro Paredes dos gruesos errores de los colombianos en el amanecer del partido.

Pero no esperaban que otro partido, muy diferente, se jugaría en el segundo tiempo en el que destacaron con su ingreso y un gol de penalti Luis Fernando Muriel y de nuevo con asistencias precisas Juan Guillermo Cuadrado.

Muriel aprovechó un penalti cometido por Nicolás Otamendi y el centro de Cuadrado llegó limpio a la cabeza de Borja tras un despiste en la marca de Juan Foyth.

1-2. ECUADOR-PERÚ: LAPADULA X 2

Dos contragolpes desatados por el ítalo-peruano Gianluca Lapadula y sendos pases quirúrgicos suyos a Christian Cueva a los 63 minutos y a Luis Advíncula en el 87 bastaron a Perú para derrotar a Ecuador por 1-2 en los 2.850 metros de altitud de Quito.

Lapadula, de madre peruana y padre italiano, jugó hoy su primer partido como titular y fue el socio de todos, el revulsivo en ataque que necesitaba el entrenador argentino Ricardo Gareca, y el portador de la esperanza para una selección que parecía condenada a ocupar solitaria el sótano de la clasificación.

Fue la primera victoria en seis salidas de la Blanquirroja, que ahora suma 4 enteros.

En apenas cinco días la Tri dilapidó una renta derivada de tres victorias seguidas, pero conserva por los pelos el tercer puesto con 9 puntos.

0-0. VENEZUELA-URUGUAY: LA VINOTINTO EMBRIAGA A LA CELESTE

Venezuela y Uruguay firmaron tablas en un partido escaso de emociones jugado en el estadio Olímpico de Caracas.

La selección Celeste enlazó su tercera fecha seguida sin ganar y es cuarta con 8 puntos, mientras que la Vinotino es penúltima, de diez equipos, con 4.

La Vinotinto asustó a la Celeste a los 18 minutos cuando Josef Martínez venció el arco custodiado por Fernando Muslera, pero el VAR anuló la acción por una mano previa.

Los de Oscar Washington Tabárez inquietaron solo una vez en el primer tiempo y el semblante les mejoró en la recta final con el ingreso de Nicolás De la Cruz, que gestó dos oportunidades claras de gol.

1-1. CHILE-BOLIVIA: MARTINS MORENO REVOLUCIONA A LA VERDE

En un primer tiempo en que Chile sitió a la selección boliviana y solo los palos y el portero Carlos Lampe evitaron la caída pudo resolverse un partido que no parecía tener equivalencias.

Para el segundo tiempo Eric Pulgar desató la alegría de los chilenos con un tanto a los 69 minutos pero en el 82 apareció el máximo goleador de las eliminatorias, Marcelo Martins Moreno, para mantener todo como en el principio con un tanto de penalti.

El VAR esclareció una jugada en la que Guillermo Maripán cargó al delantero de ascendencia brasileña y el mismo cambió el penalti por gol. El sexto de su cuenta.

Tras el empate Chile quedó en el séptimo escaño con seis puntos y Bolivia ocupa el octavo con cinco.