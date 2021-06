BA y Ryanair, investigadas por no reembolsar vuelos cancelados por la pandemia

Aviones de la aerolínea británica British Airways. EFE/CATI CLADERA/Archivo

Londres, 9 jun (EFE).- La autoridad de la competencia británica investiga a British Airways (BA) y Ryanair para establecer si infringieron las leyes del consumidor al no ofrecer reembolsos a los pasajeros por vuelos cancelados a causa de la pandemia.

La Autoridad de Mercados y Competencia (CMA, en inglés) señaló este miércoles que sus investigadores evaluarán, además, si estas compañías debieron hacer reembolsos cuando los vuelos se mantuvieron pero el Reino Unido prohibió a los ciudadanos hacer viajes no esenciales como parte de las medidas de confinamiento.

Tras estallar la pandemia en marzo de 2020 y cancelarse vuelos, BA ofreció a sus pasajeros cupones o la posibilidad de hacer otra reserva mientras que Ryanair dio la opción de volver a reservar.

Según la CMA, los consumidores tienen por ley derecho a una devolución del pasaje 14 días después de cancelarse un vuelo.

"A la CMA le preocupa que, al no ofrecer a la gente la devolución del dinero, las dos empresas pudieron infringir la ley del consumidor", señaló la agencia de competencia en una nota.

Este autoridad, agregó, trata de "resolver estas inquietudes" con las compañías para solucionar esta cuestión.

"Si bien entendemos que las aerolíneas han tenido un momento duro durante la pandemia, la gente no debería quedar injustamente sin reembolso por cumplir con la ley", señaló la directora ejecutiva de la CMA, Andrea Coscelli, al referirse a la prohibición del Gobierno británico de hacer viajes que no fueran esenciales.

Esta prohibición fue levantada el pasado 17 de mayo.

"Los consumidores reservaron estos vuelos de buena fe y legalmente no pudieron tomarlos debido a circunstancias totalmente fuera de su control. Creemos que se debió ofrecer a estas personas la devolución de su dinero", agregó la CMA.