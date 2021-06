Azerbaiyán.-Azerbaiyán libera al soldado armenio al que detuvo por presunto sabotaje tras comprobar que se había perdido

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán ha informado este martes de que ha liberado al soldado armenio detenido en la frontera al ser acusado de intentar colocar minas en el área tras comprobar que este no ingreso en territorio azerí por sabotaje, sino porque se había perdido.



Según un comunicado del ministerio, recogido por la agencia azerí Trend, se ha descubierto que el militar de las Fuerzas Armadas armenias Artur Kartanián, detenido el mismo martes en la región de Lachin, no había penetrado en el territorio de Azerbaiyán para provocaciones o sabotaje, sino que "que se había perdido y cruzado la frontera".



Asimismo, la cartera ha indicado que Kartanián fue considerado como miembro de un grupo de reconocimiento y sabotaje de las Fuerzas Armadas armenias por su comportamiento sospechoso en un interrogatorio inicial.



Tras esta comprobación, el soldado ha sido devuelto a Armenia, que, tras conocer su arresto, había ya negado que formara parte de un grupo de sabotaje.



Al contrario, Kartanián estaba "desorientado por la neblina" y ha acabado "en un lugar bajo control del Ejército azerí", por lo que las declaraciones de Azerbaiyán "no se corresponden con la realidad", había indicado Armenia en un comunicado.



Las tensiones en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, enemistados históricamente por la región de Nagorno Karabaj, se han incrementando desde mediados de mayo, tras varios meses de relativa calma, después de los combates de 2020.



Los presidentes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia acordaron el cese de los combates, que dejaron más de 6.000 muertos, a partir del 10 de noviembre. El acuerdo supuso para Armenia la pérdida de parte del territorio que controlaba en esta región bajo soberanía azerí pero autoproclamada como independiente.