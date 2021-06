Argentina.- Sánchez: "Nos gustaría que se pudiera materializar cuanto antes el acuerdo comercial UE-Mercosur"

11-05-2021 El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) saludan a su llegada para su reunión en el Complejo de la Moncloa, a 11 de mayo de 2021, en Madrid (España). La visita se produje después de que el Gobierno enviara la semana pasada una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que expresa su deseo de que Bruselas dé un paso más en los contactos para tratar de desbloquear el acuerdo entre la UE y Mercosur, bloque del que Argentina forma parte. ECONOMIA C. de Luca. POOL



MADRID, 9 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido este miércoles desde Argentina su voluntad de que se pueda materializar "cuanto antes" el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.



"Tanto el Gobierno portugués como el Gobierno de España somos unos firmes defensores de la necesidad de que la Unión Europea estreche sus lazos con América Latina", ha remarcado Sánchez durante una rueda de prensa que ha ofrecido desde la Casa Rosada (Buenos Aires) junto al presidente de la República Argentina, Alberto Fernández.



Sánchez ha matizado, no obstante, que entiende los "reparos" y "objeciones" del Gobierno argentino y de otros ejecutivos europeos, pero cree que si se salvan los escollos estarían en disposición de estrechar los lazos y aumentar las posibilidades de desarrollo de los países.



"Sería crear un área comercial inédita en el mundo por su envergadura y dimensión que sería muy positivo para unas relaciones que trascienden ya lo económico y lo comercial", ha destacado Sánchez.



Sobre este asunto, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha asegurado que "todos", incluido él, tienen la vocación de encontrar un acuerdo y ha abogado por empezar trabajando en el tema climático, un punto en el que "no habría mucho debate", según ha anticipado. "Argentina está dispuesta a dar esos pasos para fortalecer el acuerdo con un problema no solo en Argentina, sino también en Europa", ha remarcado.



Además, durante su intervención, Sánchez ha destacado el "especial interés" de las empresas españolas en continuar su proceso de inversión en Argentina. "En un proceso de recuperación ante la crisis entendemos que la internacionalización es una de las vías para mejorar la capacidad de crecimiento", ha enfatizado.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/politica/576207/1/sanchez-evita-confirmar-fecha-mesa-dialogo-cataluna



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06