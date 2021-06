AMP.- Nicaragua.- La Policía de Nicaragua detiene a Félix Maradiaga, tercer precandidato opositor a las presidenciales

Madariaga grabó un vídeo antes de su arresto en el que apela a "no caer en las provocaciones de la dictadura"



EEUU asevera que la detención del opositor "confirma sin lugar a dudas que Ortega es un dictador"



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La Policía de Nicaragua ha confirmado este martes la detención del precandidato, Félix Maradiaga, poco después de que compareciera ante la Fiscalía como parte de una investigación en su contra "por actos que menoscaban la independencia del pueblo", lo que le convierte en el tercer opositor con aspiraciones presidenciales arrestado en los últimos días.



Antes de ser detenido, Maradiaga ha sido interrogado durante tres horas por la Fiscalía ya que está siendo investigado por financiación y autoría intelectual del supuesto golpe de Estado que se habría intentado ejecutar a través de las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en 2018.



A su vez, también está siendo investigado por sus actividades en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Pública (Ieep), disuelto desde diciembre de ese mismo año, informa el diario nicaragüense 'La Prensa'.



Precandidato por la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Madariaga explicó a su salida de la audiencia que las acusaciones son "una sumatoria de varias cosas" y trasladó que las preguntas de la Fiscalía incidían especialmente en su "activismo internacional" en organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como las razones de sus viajes al exterior.



Tras confirmarse su detención, su equipo de campaña, a través de un comunicado emitido en redes sociales, ha exigido su puesta en libertad y ha rechazado las acusaciones que las autoridades nicaragüenses han lanzado en su contra.



Así, ha denunciado la falta de independencia de la Fiscalía, "un instrumento político del régimen" del presidente, Daniel Ortega, "cuyo objetivo es impedir que haya elecciones libres y transparentes en noviembre".



"Félix Maradiaga ha trabajado para fortalecer la democracia y defender los Derechos Humanos. Esto lo ha realizado en estricto apego a los principios de la no violencia, coherencia ética y amor a Nicaragua", se lee en un texto en el que se denuncia la campaña "injuriosa" que desde 2018 se viene haciendo contra él.



Además de Maradiaga, también han sido arrestados su conductor Miguel Lumbi Hondoy y su abogado Roger Reyes, si bien este último ha sido puesto en libertad posteriormente, mientras Maradiaga y Lumbi se encuentran "desaparecidos", según ha denunciado el área de prensa de la UNAB, recoge el medio nicaragüense 'La Prensa'.



Tras su puesta en libertad, Reyes ha relatado que la camioneta en la que viajaba el opositor fue detenida a medio kilómetro de la Fiscalía por agentes de la Policía, que, según su narración, bajaron a Maradiaga "a golpes" del vehículo.



"Especialmente a la luz de los graves abusos físicos que ha sufrido en el pasado a manos de las fuerzas de seguridad del régimen y el riesgo de que sea sometido a nuevas torturas, exigimos que el Gobierno proporcione de inmediato prueba de que Félix está vivo y que seas trasladado a un hospital donde pueda acceder a familiares y abogados", ha demandado la formación.



"MIS MANOS ESTÁN LIMPIAS"



A través del perfil de Twitter de Maradiaga, su equipo ha compartido un vídeo que grabó antes de ser detenido y tras su salida de la Fiscalía.



"Si están viendo este vídeo es porque fui detenido por el régimen de Ortega. Como he mencionado en todo momento, mis manos están limpias, mi conciencia está limpia, al igual que los más de 130 presos políticos que resisten desde las mazmorras simplemente por pensar diferente", ha dicho en el vídeo, en el que ha apelado a "no caer en provocaciones de un régimen que está "desesperado" por el "temor" a un proceso electoral y una "dictadura que solamente sabe usar la armas para imponer su voluntad".



Los también precandidatos opositores Cristiana Chamorro y Arturo Cruz han sido detenidos en los últimos días, todos ellos, en base a la Ley de los Derechos del Pueblo. La primera, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, está bajo arresto domiciliario por un supuesto delito de blanqueo de dinero.



"ORTEGA ES UN DICTADOR"



En los últimos semanas las críticas hacia el Gobierno de Ortega por lo que consideran una persecución contra los políticos de la oposición y los medios de comunicación se han extendido al plano internacional, con Estados Unidos y la Unión Europea exigiendo la puesta en libertad de Chamorro y del resto de "presos políticos" para que se puedan celebrar elecciones justas y libres.



Tras la detención de Maradiaga, la subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, se ha referido a Ortega como "un dictador".



"La detención arbitraria del candidato presidencial Félix Maradiaga, el tercer líder opositor detenido en 10 días, confirma sin lugar a dudas que Ortega es un dictador. La comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal", ha escrito, en concreto, Chung en su perfil de Twitter.



Esta declaración ha sido compartida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha insistido en que "la política de detención a candidatos opositores lleva al régimen de Daniel Ortega a la dictadura".



Almagro ha pedido así, a través de la misma red social, a la comunidad internacional "no mirar para otro lado" ante estos arrestos.