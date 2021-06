AMP.- Albania.- El Parlamento de Albania destituye al presidente Ilir Meta

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de Albania ha votado finalmente a favor de destituir al presidente del país, Ilir Meta, al considerar que cometió "graves violaciones" contra la Constitución durante la campaña electoral del pasado mes de abril.



La moción de censura ha salido adelante después de que 105 de los 140 diputados que conforman el Parlamento votaran a favor de expulsar de la Presidencia a Meta, que solo ha contado con siete apoyos, además de tres de abstenciones, cuenta el portal de noticias albano Exit News.



En su discurso previo a la votación en el Parlamento, el primer ministro, Edi Rama, ha acusado a Meta de "traicionar la misión" que le fue encomendada como jefe del Estado al "violar la separación de poderes", así como de "humillar la Constitución" y "destruir la unidad del pueblo".



Se trata de la primera vez que el Parlamento de Albania destituye al presidente, aunque la última decisión todavía está en manos del Tribunal Constitucional, en el que cinco de los seis miembros que lo conforman deberán pronunciarse en un mismo sentido en los próximos cinco días, aunque la prensa del país especula con que no den prioridad a este caso por delante de las decenas que tienen pendientes.



El Partido Socialista del primer ministro Rama, que también controla el Parlamento, presentó la moción de censura al considerar que Meta se excedió de sus competencias durante la campaña electoral de abril, en la cual acuso al Gobierno de estar preparando un fraude en las elecciones.



Por su parte, los representantes de la oposición conservadora dimitieron ya en 2019 en señal de protesta por las políticas de Rama, al que acusan de autoritario. En el Parlamento que se conformará en otoño los socialistas ya no gozarán de un margen tan amplio, aunque sí conservarán, no obstante, la mayoría absoluta.



Meta formó parte del Partido Socialista, pero se desmarcó de él en 2004 y fundó una formación menor a medio camino entre lo social y lo liberal que está encabezada ahora por su mujer.