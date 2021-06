AMP.- Afganistán.- Asesinados diez miembros de una organización de desminado en un ataque en Afganistán

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Al menos diez miembros de The Halo Trust murieron y otros 16 resultaron heridos en un ataque ejecutado en la noche del martes contra uno de sus campamentos en la provincia afgana de Baghlan (norte), según ha confirmado la propia organización, dedicada a labores de desminado a nivel internacional.



"The Halo Trust puede confirmar que a las 21.50 horas (hora local) del 8 de junio, diez miembros del personal fueron asesinados y 16 resultaron heridos a manos de un grupo armado no identificado en un campamento de desminado en la provincia afgana de Baghlan", ha indicado en un comunicado.



Así, ha resaltado que "el grupo entró en el campamento y abrió fuego", antes de detallar que "alrededor de 110 hombres de comunidades locales en el norte de Afganistán estaban en el campamento tras haber terminado su trabajo en campos de minas cercanos".



Por otra parte, ha recordado que es una organización humanitaria que trabaja en el país desde 1988 y ha condenado "firmemente" el ataque contra su personal, "que llevaba a cabo trabajo humanitario para salvar vidas".



"Estamos centrados ahora en dar atención al personal herido y en apoyar a las familias afectadas", ha destacado la organización en su comunicado, publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.



Pese a que ningún grupo ha reclamado la autoría del ataque, el portavoz del Ministerio del Interior afgano, Tariq Arian, ha apuntado a los talibán a través de su cuenta en Twitter. "Los talibán reclamaron la seguridad de los desminadores, pero como de costumbre, volvieron a cometer el crimen, matándolos e hiriéndolos", ha dicho.



Por su parte, el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha negado la vinculación de los talibán con el ataque y ha resaltado que el grupo" condena los ataques contra los indefensos y los consideran una brutalidad".



"Tenemos relaciones normales con las ONG, nuestros muyahidín nunca llevarían a cabo actos tan brutales", ha resaltado el portavoz de los insurgentes a través de un mensaje publicado en esta misma red social.



A las condenas se ha sumado el coordinador humanitario de Naciones Unidas en Afganistán, Ramiz Alakbarov, quien ha dicho que se trata de "un ataque atroz" y ha agregado que "es repugnante que una organización que trabaja para retirar minas y otros explosivos para mejorar la vida de personas vulnerables sea atacada".



"Traslado mis sentidas condolencias a las familias de los fallecidos y mis deseos de una pronta y total recuperación a los heridos", ha dicho. "Los trabajadores y las organizaciones humanitarias están protegidos por el Derecho Humanitario", ha recordado.



De esta forma, Alakbarov ha reclamado "una investigación total para garantizar que los responsables de cualquier violación rinden cuentas y son llevados ante la Justicia".