Alza de salarios en EEUU da nuevo giro a debate sobre inflación

(Bloomberg) -- Un repunte inesperado en los salarios de Estados Unidos dio a los mercados financieros una nueva razón para preocuparse de que una mayor inflación llegue para quedarse.Los precios al consumidor están aumentando rápidamente a medida que la economía reabre después de la pandemia. Se espera que los datos que serán publicados el jueves muestren que los precios subieron otro 0,4% en mayo, empujando la inflación anual por encima del 4,2% de abril, que ya es la más alta en más de una década.Muchos formuladores de política y economistas ven el aumento de precios como temporal, en parte porque no han anticipado mucho en cuanto al crecimiento de los salarios, que ha estado relativamente estancado durante años en el extremo inferior de la escala salarial.

El empleo todavía está muy por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que sugiere una amplia reserva de trabajadores, y la mayoría de los empleos que se están creando en este momento se encuentran en industrias de bajos salarios como restaurantes y turismo.

Pero el informe de empleos de la semana pasada mostró un repunte mayor al pronosticado en los salarios promedio por hora por segundo mes consecutivo. Independientemente de lo que digan las cifras de desempleo, hay una escasez de personas dispuestas a trabajar a la tasa de compensación vigente, lo que lleva a muchos empleadores a aumentar el salario u ofrecer bonificaciones para aumentar el personal.

Espiral

Eso plantea la perspectiva de lo que se conoce y se teme en economía como una espiral de precios y salarios. La idea es que los salarios más altos estimulan un mayor crecimiento del gasto que ejerce presión sobre la capacidad de producción y eleva los costos comerciales. A su vez, las empresas suben los precios y los trabajadores exigen aumentos salariales aún mayores para mantenerse a la vanguardia del aumento del costo de vida.

Esa dinámica contribuyó a una inflación persistentemente alta en EE.UU. en la década de 1970, un período que a menudo invocan quienes temen una ola duradera de inflación poscovid.

Autoridades de la Reserva Federal no están en ese campo. Reconocen que las políticas para una pandemia como los controles de estímulo y el aumento de las prestaciones por desempleo podrían hacer subir los salarios y señalaron la semana pasada que las empresas están impulsando el salario inicial.Pero también dicen que los aumentos se concentran en las industrias de servicios con salarios más bajos, donde un crecimiento salarial más rápido es exactamente lo que la Fed y la Administración Biden quieren ver, y no se han extendido a través de la escala salarial. En términos más generales, el presidente de la Fed, Jerome Powell, argumentó en repetidas ocasiones que el vínculo que alguna vez fue estrecho entre los salarios y la inflación se ha roto en los últimos años.

‘Negación total’

Algunos economistas dicen que el banco central está subestimando un riesgo significativo.

“Funcionarios de la Fed no creen que las presiones salariales puedan existir en un mundo con un 6% de desempleo, por lo que están en total negación”, dijo en una nota Stephen Stanley, economista en jefe de Amherst Pierpont Securities LLC. “Un repunte sustancial en los aumentos salariales sería el camino más rápido para convertir un bache de inflación ‘transitorio’ en un repunte persistente”.En todo EE.UU., las ofertas de trabajo aumentaron a un récord de 9,3 millones en abril, y algunos analistas dicen que eso ha aumentado el poder de negociación de los trabajadores. Otros economistas citan tendencias arraigadas como la disminución de la afiliación sindical, y argumentan que dejan a los trabajadores sin influencia para hacer que los aumentos salariales se mantengan a largo plazo.

Es probable que se necesiten muchos meses de datos para resolver el argumento, en parte porque las cifras que llegan en este momento todavía están sesgadas por las distorsiones pandémicas que tardarán en desaparecer.

