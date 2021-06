Al menos 10 desminadores de una ONG británica mueren en un ataque en Afganistán

Al menos diez desminadores afganos de la ONG británica The HALO Trust murieron y otros catorce resultaron heridos en un ataque contra su campamento en el norte de Afganistán. EFE/EPA/JALIL REZAYEE/Archivo

Kabul, 9 jun (EFE).- Al menos diez desminadores afganos de la ONG británica The HALO Trust murieron y otros catorce resultaron heridos en un ataque contra su campamento en el norte de Afganistán, en una acción en la que el Gobierno afgano acusó a los talibanes.

El ataque tuvo lugar anoche en el distrito de Baghlan-e-Markazi, en la insegura provincia de Baghlan, afirmó este miércoles a Efe el portavoz del Ministerio del Interior afgano, Tariq Arian.

"Estos desminadores trabajaban para la compañía The HALO Trust", añadió, antes de precisar que según la información inicial diez empleados han muerto y otros catorce han resultado heridos.

Arian denunció que los talibanes siempre aseguran proteger a los civiles y empleados de las ONG, pero "la pasada noche cometieron un crimen y asesinaron a tiros a los desminadores".

"Han atacado (en el pasado) a organizaciones benéficas de carácter público, centros académicos y lugares de culto sagrados (...) Los talibanes continúan con sus crímenes contra los valores y derechos humanos", dijo.

El principal portavoz de la formación insurgente, Zabihullah Mujahid, rechazó sin embargo las acusaciones.

"El ataque contra los desminadores en Baghlan-e-Markazi, la muerte de diez personas y los múltiples heridos no tienen nada que ver con nuestros combatientes", aseguró.

Mujahid condenó el suceso antes de añadir que los talibanes mantienen "relaciones normales con las ONG".

Afganistán sigue teniendo grandes zonas sembradas de minas terrestres sin detonar, y decenas de organizaciones trabajan para retirarlas.

Solo The HALO Trust cuenta con más de 2.600 empleados locales dedicados a la retirada de minas, según su página web.

Algunos de estos explosivos fueron colocados durante las décadas de conflicto en el país asiático, aunque las minas, así como bombas en las carreteras, son conocidas como una de las tácticas más empleadas por los talibanes contra las fuerzas de seguridad.