Volados, rayas y flores son tendencia en trajes de baño este verano

HANDOUT - Este bikini de Sea Me combina un escote Carmen con volados. Foto: Sea Me/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Para muchos no está demasiado claro cómo serán las próximas vacaciones de verano, a causa del coronavirus. Pero hay algo que sí es seguro: ya sea en un lago, en la playa o en la piscina, la mayoría de las personas aspira a lucir una buena figura cuando nadan. A continuación, un panorama de las tendencias actuales en trajes de baño: LOS VERDADEROS CLÁSICOS Y CORTES QUE FAVORECEN LA FIGURA En lo que respecta a la forma que adopta la moda de trajes de baño, una especialista opina que, aparentemente, los diseñadores emprendieron un viaje retrospectivo en el tiempo, más precisamente a la década de 1980. Milena Georg, asesora alemana de compras, nombra algunos ejemplos: "Las típicas señales de eso son sobre todo los cortes de pierna alta, que por entonces estaban tan de moda". Pero agrega que también están de moda los shorts de bikini de cintura alta, los modelos denominados "high waist" que llegan hasta el ombligo. Y estos son conocidos no solamente por la década del '80, sino también por la del '50. De hecho, los '50 ya estuvieron de moda entre los trajes de baño hace algunos años. Pero lo nuevo es que los diseñadores ahora combinan las influencias de diferentes épocas, por ejemplo los cortes cavados con los shorts de bikini de tiro alto. Esto resulta ventajoso para algunas mujeres: "Los cortes de pierna alta por ejemplo son ideales para mujeres pequeñas, porque alargan la silueta", explica la asesora de estilo Lydia Maier. Y añade: "Los pantalones de cintura alta, por supuesto, disimulan perfectamente la barriguita". Y esto bien puede ser un alivio para ciertas mujeres. Porque toda aquella que se haya probado un bikini o un traje de baño enterizo bajo la luz fría de un probador, lo sabe bien: no es fácil encontrar el modelo adecuado. También porque en los trajes de baño, la figura desempeña un rol mucho mayor que en tendencias de la moda en otros rubros, considera Maier. MODELOS VINTAGE Y COLORES VERANIEGOS Según considera otra asesora de compras, Anette Helbi, las influencias vintage en la actual moda de los trajes de baño son un gran tema. Y esto no solamente en lo referido a los cortes, sino sobre todo también en los diseños. "Los lunares grandes y los cuadros vichy son muy típicos de los años '50", dice Helbig. Se trata de rayas de color en tonos rojos, azules o pastel sobre fondo blanco, que se alternan y cruzan con espacios de igual ancho. "Muchas de las tendencias que se ven en el actual 'swimwear' pueden ser calificadas de verdaderos clásicos", afirma Georg. "Entre estos se cuentan sobre todo estampados como los 'graphic print', las flores tropicales o las rayas", agrega. Y allí se despliega toda la variedad de los colores veraniegos: a la moda están tanto los pasteles suaves al igual que fuertes tonalidades neón, como así también el noble negro y el blanco clásico. CORTES REFINADOS, FRUNCES Y VOLADOS Lo nuevo en la moda de los trajes de baño es que los diseñadores se focalizaron en los detalles. "Las tiras con elementos de joyería o los escotes asimétricos son los que más llaman la atención", asevera Helbig. "En cuanto a los escotes, están especialmente de moda las variantes 'one shoulder' (un solo hombro)", dice Milena Georg. "Mientras un hombro permanece libre, una tira ancha del otro lado proporciona sostén". En estas tiras, pero no solamente allí, aparece frecuentemente un elemento de estilo: frunces. Se encuentran de moda y frecuentemente pueden verse en bikinis. Según indica Anette Helbig, allí por ejemplo le brindan realce a las caderas. También los volados son algunos de los detalles que pueden encontrarse en la actual moda de los trajes de baño, por ejemplo en bañadores con escote Carmen. Según apunta Lydia Maier, los frunces y volados en la parte superior son muy indicados para mujeres con un contorno de pecho pequeño, porque otorgan un mayor volumen. MATERIABLES SOSTENIBLES Y SHORTS CASUALES PARA HOMBRES Las mujeres también pueden lograr estilizar mucho con los materiales. "Cuanto más elástica o firme sea la tela para el bikini o el traje de baño, mantendrá mejor la figura en forma", subraya Lydia Maier. Y, a propósito de los materiales, también en este terreno ocurrieron muchas cosas. Entre ellas, que la calidad sostenible se vuelve cada vez más importante. "Un gran tema allí son los materiales reciclados como el poliéster o el elastano", comenta Anette Helbig. Esto también desempeña un rol destacado en la actual moda de trajes de baño para hombres. En este caso, señala Helbig, la tendencia es a siluetas desenfadadas. "Los diseños van desde rayas en color blocking y prints exóticos hasta dibujos de cómic", indica. dpa