VÍDEO: PP ve a Sánchez capaz de asumir el referéndum y dice que hay "más motivos" para manifestarse en la Plaza de Colón

Gamarra asegura que la "música sigue siendo la misma" y que el "guión" de la carta de Junqueras es "una película" que ya han visto



La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, considera capaz al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de asumir el "guión" que defiende el independentismo, como el referéndum pactado que plantea Oriol Junqueras y la ruptura de la Constitución. Dicho esto, y tras la carta del líder republicano cuestionando la vía unilateral y dando por buenos los indultos, ha recalcado que siguen existiendo "los mismos motivos" para manifestarse este domingo en la Plaza de Colón.



"Seguimos teniendo los mismos motivos y más motivos porque la música sigue siendo la misma y el guión que se puede ver en esa carta responde a una película que ya hemos visto en otras ocasiones", ha enfatizado, para añadir que esto "no es nada nuevo de lo que ya habían vivido no hace tantos años", en alusión al 2019.



Al ser preguntada expresamente si el PP ha perdido algún argumento para manifestarse el día 13 contra los indultos en la Plaza de Colón tras la carta de Junqueras, Gamarra ha dicho que "no han perdido ninguno" porque "el secesionismo ni se ha arrepentido ni acepta la Constitución".



Es más, la dirigente 'popular' ha recalcado que los independentistas "siguen reivindicando exactamente lo mismo, la amnistía y el referéndum", lo mismo que defendía antes de que se publicase esa misiva de Oriol Junqueras.



Gamarra ha señalado que Pedro Sánchez, al "haber decidido depender de los independentistas", estos siguen "avanzando" gracias a la "debilidad" del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, "caminando en contra del marco constitucional".



Según la portavoz del PP, "sin duda alguna" se puede "concluir" que el PSOE, Moncloa y Sánchez lo que sí que hacen es asumir el guión de ERC porque asumen la amnistía y asumen el referéndum, que es lo que quieren plantear en esa mesa entre el Gobierno de España y de Cataluña".



Por todo ello, ha insistido en que siguen "existiendo los mismos motivos para defender el marco constitucional" y "posicionarse en contra de unos indultos" que "cada día están más cerca", a pesar de que "no responden a un criterio de Justicia, equidad y utilidad pública sino única y exclusivamente a un criterio de utilidad política del presidente del Gobierno para seguir en la Moncloa".



"SÁNCHEZ ES CAPAZ DE CUALQUIER COSA"



Al ser preguntada si considera al Gobierno y al PSOE capaces de romper la Constitución para aprobar una ley de amnistía y aprobar un referéndum, la portavoz del PP ha dicho que ella "diferencia entre el PSOE y el sanchismo".



"Sánchez es capaz de cualquier cosa y creo que lo está demostrando. Si es capaz de seguir adelante con unos indultos que buscan es única y exclusivamente su permanencia en la Moncloa porque esos son sus socios, evidentemente tenemos muchos motivos para creer que es capaz de cualquier cosa", ha declarado en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso.



Gamarra ha subrayado que no se trata solo de los indultos, ya que el Gobierno también prepara una reforma del Código Penal sobre el delito de sedición para "hacer un traje también a la medida de todos aquellos que no han sido juzgados".



Además, ha indicado que Sánchez sigue adelante con una mesa en la que los independentistas que aquellos que han sido "condenados por sedición y malversación le están marcando el orden del día, un día sí y otro también, por escrito y de manera oral" hablando de "la amnistía y el referéndum".



"Y el PSOE sigue dispuesto a sentarse para hablar de ello", ha afirmado, para añadir que "viendo los precedentes, hay motivos para creer que es capaz de hacerlo". Por eso, ha dicho que los constitucionalistas tienen que estar "alerta y movilizarse".



"EL FUTURO DE ESPAÑA LO DECIDIMOS TODOS LOS ESPAÑOLES"



En este sentido, ha subrayado que el PP seguirá defendiendo "el marco de convivencia y de concordia que representa la Constitución" y recurrirá esos indultos si se conceden, al tiempo que presentará mociones en los ayuntamientos y en los Parlamentos autonómicos.



"Y seguiremos diciendo alto y claro a los españoles que el futuro de España lo decidimos todos los españoles y no nos lo impone una parte de una comunidad, que lo que quiere es romper el marco de convivencia que entre todos nos hemos dado", ha afirmado, para añadir que parece que Sánchez está "dispuesto a renunciar a esa regla básica".



Gamarra ha recordado que recientemente el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, dijo que estaría dispuesto a tirarse por un barranco por el presidente, pero ha subrayado que "irán ellos porque la mayoría de la sociedad española tiene criterio suficiente y sabe leer entre líneas" para "ver lo que está ocurriendo".



"A estas alturas no engañan a nadie porque el que practica constantemente la mentira, los españoles saben perfectamente dilucidar cuando está mintiendo una vez más", ha señalado la portavoz del Grupo Popular.



SE RECHAZA EL PLENO MONOGRÁFICO CON SÁNCHEZ QUE PEDÍA EL PP



Además, Gamarra se ha quejado de que el PSOE y sus socios hayan rechazado en la Junta de Portavoces la petición de su partido para que Pedro Sánchez comparezca en un Pleno monográfico para informar de los indultos.



"Todos los españoles tenemos derecho a conocer cuál es la intención del Gobierno", ha proclamado la dirigente del PP, para criticar que "una vez más" se "vuelva a hurtar" al Congreso de su labor de control al Ejecutivo.



