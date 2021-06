VÍDEO: Perú.- Keiko Fujimori denuncia "indicios de fraude" en la segunda vuelta de las presidenciales de Perú

MADRID, 8 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La candidata de Fuerza Popular a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, ha denunciado este lunes "indicios de fraude en la mesa" en la segunda vuelta de las presidenciales de Perú, en las que se enfrenta al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.



"Hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas, donde la mayoría de estas impugnaciones sobre todo tratan de evitar que las actas que tienen mayor votación para Fuerza Popular sean contabilizadas", ha señalado en su primera rueda de prensa tras la jornada electoral.



Fujimori ha incidido en que desea "evidenciar todo esto" con el "ánimo de que la voluntad popular no se vea menguada" y que "se respete finalmente la votación de todos los peruanos".



Así, la candidata de Fuerza Popular ha pasado el micrófono a su compañero de formación y candidato a la primera Vicepresidencia, Luis Galarreta, para que, como ha dicho, "relate varios de estos indicios de fraude en la mesa", los cuales ha considerado "inaceptables".



"Esto es algo que es planificado y sistemático, y por eso es importante alertar a la ciudadanía para que, además, nos pueda alertar si es que ha habido otro tipo de sucesos en cada una de las regiones", ha sentenciado.



Galarreta, por su parte, ha mostrado un vídeo en el que se visualiza a un presunto integrante de Perú Libre pidiendo a un grupo de personas que si los personeros de su partido llegan primero, todos "los votos" serían para ellos. Asimismo, la candidata a la segunda Vicepresidencia por Fuerza Popular, Patricia Juárez, ha presentado otro supuesto caso, el de un presunto personero de la formación de Pedro Castillo que habría marcado 87 cédulas con el símbolo de su partido.



Varios de estos casos se denunciaron en la jornada electoral, si bien Perú Libre negó que cédulas marcadas que se hallaron en posesión de una persona hayan sido a favor de su candidato, informa el medio peruano 'La República'.



La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha informado previamente este lunes que hay 265 actas con votos impugnados, recoge RPP Noticias.



Por su parte, Perú Libre ha respondido a las declaraciones a través de su perfil de Twitter, en el que ha rechazado las mismas y ha recordado que la formación "jamás incurrió al fraude electoral, por el contrario, siempre fue víctima de este, y pese a todo supimos enfrentar y vencer".



Asimismo, en su perfil de prensa de la misma red social, la formación ha criticado que Fujimori tenía esto "armado". "Usted no cambia señora Keiko Fujimori, ni firmando la Biblia sabíamos que iba a cumplir su palabra", ha agregado.



"Fue el fujimorismo el que hizo el fraude en el 2000, dio un golpe de Estado que manejó el Poder Judicial y otras instituciones a su antojo y desestabilizó al Perú desde el Congreso. ¿Algo no cuadra en su acusación de fraude?. Ayer dijo que respetaría los resultados", ha escrito también la formación de Castillo.



OPTIMISTA CON LOS RESULTADOS



Por otro lado, Keiko Fujimori ha expresado en la rueda de prensa que se siente "optimista" con los resultados. "Como sabemos, hace pocos minutos la diferencia que hay entre ambas candidaturas es de tan solo el 0,5 por ciento. Esto nos mantiene con el ánimo muy optimista", ha asegurado.



La candidata de Fuerza Popular ha apuntado, en este sentido, a que "todavía falta contar los votos de los compatriotas en el exterior".



Con el 94,67 por ciento de actas contabilizadas, según recoge el portal de la ONPE, Castillo lidera con el 50,27 por ciento de los votos y Fujimori cuenta con el 49,72 por ciento.



