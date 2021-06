VÍDEO: Franco: "Haber empezado antes la vacunación de la selección era imposible porque no había convocados"

08-06-2021 El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, interviene en un Desayuno Deportivo de Europa Press, a 8 de junio de 2021, en el Auditorio "El Beatriz Madrid", Madrid, (España). DEPORTES Óscar J.Barroso - Europa Press



El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, se mostró "convencido" de que la selección española de fútbol se podrá vacunar del coronavirus este miércoles, y afirmó que "antes era imposible" que hubiese sucedido porque la lista para la Eurocopa no se conoció hasta el pasado 24 de mayo, mientras que, por otro lado, ve "complicado" que al inicio de la próxima temporada pueda haber ya 100% de aforo en los estadios y pabellones, aunque se sentiría satisfecho "con un 80%".



"Se decide esta tarde en la Comisión de Salud Pública, que es el que lo decide. Hay una ligera controversia por diferentes criterios porque se decía que se vacunase con Janssen y una monodosis, pero no es la indicada para esa franja de edad. Estoy convencido de que hoy se decidirá bien y que mañana miércoles toda la familia de la selección española estará vacunada", señaló Franco en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, Loterías y Apuestas del Estado, Liberbank y DAZN.



De todos modos, el dirigente aclaró la complejidad de que la vacunación hubiese sido anterior al positivo de Sergio Busquets. "Creo que Luis Enrique dio la lista el 24 de mayo y todos estaremos de acuerdo conmigo que empezarla antes era imposible porque no había convocados", advirtió.



"De manera informal, a partir de ese día, se empezó a hablar de esa necesidad y el ministro de Cultura y Deporte envió el viernes una carta a la ministra de Sanidad para que se procediese. Creo que vamos dando los pasos adecuados en función de la situación del momento", añadió.



Franco dejó claro que no tenía "información privilegiada" sobre si Busquets llegará a la EURO 2020. "Es una decisión muy técnica y es el seleccionador quien fija las plazas. Es un magnífico futbolista en un puesto que en España no abunda mucho y está Rodri, pero hay que sustituirle, el que lo haga lo hará bien y España hará una gran Eurocopa", opinó. "Tenemos una magnífica selección y hay que ir a por todas, vamos a ser campeones", subrayó firme posteriormente.



El presidente del CSD recalcó que la nacionalización de Aymeric Laporte fue "un deseo de Luis Enrique canalizado a través de la RFEF". "Cuando jugaba en el Athletic me parecía un magnífico central, zurdo, que no abundan, y considero que es importante que juegue con España", admitió.



"Sergio Ramos, en plenitud, es quizá el mejor central junto a Van Dijk del fútbol mundial. Es una pena que no esté en forma para ayudarnos porque si estuviera bien, sería indiscutible", agregó preguntado por la ausencia del central del Real Madrid.



Por otro lado, recordó que Bilbao dejó de ser sede de la Eurocopa por "un tema sanitario". "No tuvimos nada que decir como CSD y fue la RFEF la que nos comentó la posibilidad de sustituirla por Sevilla. Creo que es mejor que se celebre en España porque por las exigencias de la UEFA había un riesgo que se jugase fuera de España", resaltó.



Franco fue optimista sobre el potencial de la candidatura conjunta de España y Portugal para organizar el Mundial de Fútbol de 2030 y para la que ve "serias posibilidades". "En España organizamos los eventos de manera modélica y creo que el deporte español se merece organizarlo por la lección de civismo dada por clubes, federaciones, deportistas y público", apuntó.



"Con la vuelta a los estadios y pabellones me he sentido orgulloso y eso dice mucho de la sensatez y la cultura deportiva que hay, Creo que nos hemos hecho acreedores más que de sobra para organizarlo", se sinceró.



"ME DARÍA CON UN CANTO EN LOS DIENTES CON EL 80 POR CIENTO DE PÚBLICO"



En este sentido, puntualizó que actúan "con prudencia" a la hora de autorizar la presencia de aficionados y que sabe que "es imposible dejar satisfecho a todo el mundo" por las quejas de LaLiga y la ACB. "Se hizo con proporcionalidad, coherencia, prudencia y anteponiendo la salud. Javier Tebas es insaciable, pero también es razonable y busca los mejor para el fútbol que, nos puede gustar más o menos, es la locomotora del deporte en España", advirtió.



Sin embargo, considera "complicado" que a principio de la nueva temporada vuelva la normalidad y puedan entrar todos los aficionados. "A lo largo de la temporada sí. Me daría con un canto en los dientes con que hubiese un 80 por ciento de los aforos, sería un paso importante. Los primeros pasos se están dando ya y si seguimos en esta línea y la vacunación va francamente bien, empezaremos por el 80 por ciento y luego progresivamente hasta el cien por cien", detalló.



Cuestionado por la Superliga, cree que "todavía hay posibilidades de que haya algún tipo de acuerdo" entre los clubes que se mantienen en el proyecto, el Real Madrid, el FC Barcelona y la Juventus, y la UEFA. "Nos opusimos como Gobierno porque iba en detrimento del fútbol base, la selección, el espíritu competitivo y las ligas nacionales", recordó el dirigente.



"También es verdad que la UEFA debe adaptarse a esta nueva situación. Si hace un esfuerzo y también los clubes que la promovieron, se puede llegar a una solución intermedia para evitar una ruptura que sería nefasta para el fútbol", agregó Franco, que no escondió que el CSD "debe defender a todos los clubes españoles".



Finalmente, el presidente del Consejo habló de la profesionalización del fútbol femenino, que será oficial el próximo 15 de junio. "El paso no es fácil porque hay una enorme desigualdad entre unos clubes y otros, y al CSD le corresponde tutelar los primeros pasos, el tiempo que sea necesario, de ese bebé que quiere empezar a andar y que luego creará sus propias estructuras y caminará solo", comentó.



"Esta es el principio de nuevas profesionalizaciones porque el deporte femenino se merece todo nuestro apoyo", sentenció Franco al que, "obviamente", le gustaría que la presidenta de esta liga profesional fuese "una mujer".



