Uribes: "No vacunamos a los futbolistas, vacunamos a la selección española"

El seleccionador nacional Luis Enrique (d) habla con el defensa Éric García (i) durante un entrenamiento. EFE/Pablo García/RFEF/Archivo

Madrid, 8 jun (EFE).- José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deportes del Gobierno español, ha afirmado que no se "vacuna a futbolistas, sino a la selección española", justificando la "excepción" que se va a hacer con los participantes en la Eurocopa.

"Me plantearon la cuestión, lo hablé con la ministra y se ha hecho en los tiempos que tenemos. Es una excepción y cuando se hacen excepciones tienen que estar justificadas. No estamos vacunando a los futbolistas, estamos vacunando a la selección española", dijo Uribes en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser.

"Vacunamos a los jugadores de la selección de fútbol porque nos representan la semana que viene en una competición de máximo nivel", añadió el ministro.

Para Uribes "el país entiende que tienen que ir con las máximas garantías. No tiene que ver con saltarse nada. Es la excepción a la norma general. La ministra me dijo que lo pasara por escrito para llevarlo a la comisión de Salud Pública que se reúne esta tarde", incidió.

"Hacemos lo mismo que hicimos la semana pasada con los deportistas que van a los Juegos de Tokio", apostilló.

La polémica sobre la vacunación o no de la delegación que participará en la Eurocopa desde el próximo 14 de junio ha aumentado tras dar positivo por coronavirus, el pasado domingo, el centrocampista del Barcelona Sergio Busquets, lo que obligó a aislar a toda la selección y a recurrir a la sub'21 para que juegue el encuentro amistoso contra Lituania que estaba pactado para esta noche.

El máximo dirigente del deporte español confirmó que "la petición es del viernes y es anterior al positivo de Busquets que es el 7 de junio. Lo hicimos con la intención de vacunar esta semana y ahora tienen que decidir qué vacuna poner", zanjó.