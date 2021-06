Una rutina que da frutos: higienice también entre los dientes

ILUSTRACIÓN - Los cepillos interdentales son efectivos sobre todo para la limpieza de los espacios entre dientes relativamente abiertos. Foto: Christin Klose/dpa

Se podría pensar que la limpieza dental a fondo tanto por la mañana como por la noche ya es higiene suficiente. ¿Es realmente así? Lamentablemente no, advierten los dentistas. Porque hay lugares que resultan inalcanzables para el cepillo de dientes, pero no así para las bacterias. Según explica el vicepresidente de la cámara de dentistas alemanes, el profesor Dietmar Oesterreich, "existen determinadas áreas a las que un cepillo de dientes normal no llega". Problemáticos son los lugares donde un diente se alinea junto a otro. Es decir, en el pequeño espacio entre ellos, donde las bacterias pueden introducirse y causar caries y periodontitis (piorrea). Y esto sucede incluso a la dentadura más bella, donde los dientes se sitúan estrechamente uno junto a otro. El odontólogo y profesor Stefan Zimmer indica que lo mejor es que cada noche, junto con el cepillado de los dientes, se proceda a una higiene de los espacios interdentales. "Todo lo que se realiza a diario no se olvida", apunta el portavoz del Centro de Información para la Profilaxis de la Caries en Alemania. El hecho de que la saliva de la boca contenga sustancias antibacterianas y, por lo tanto, contrarreste el desarrollo de las caries, también habla a favor de la limpieza nocturna. "Durante la noche el flujo de saliva es menor y de esta manera se reduce el mecanismo de protección", detalla Oesterreich. Por esa razón es aún más importante que los dientes y los espacios interdentales estén bien limpios durante el sueño. UTILICE EL HILO DENTAL CON PRECAUCIÓN El recurso más conocido para esta práctica de higiene es el hilo dental. Su utilización es sencilla, aunque si se lo emplea de forma incorrecta, las encías pueden verse afectadas. "El objetivo de la limpieza con el hilo dental es deslizarlo por las superficies dentales curvas", señala el experto. "Pero si solo se tironea de un lado al otro, se lastiman las encías", añade. El especialista considera que particularmente en hombres y mujeres de mediana edad tiene sentido utilizar el hilo dental. En las y los más jóvenes, la encía se encuentra estrechamente pegada a los dientes en los espacios interdentales. Según la opinión de este odontólogo, para los mayores, en cambio, lo mejor son los cepillos interdentales. "Con el paso de los años, las encías se retraen un poco y también es más frecuente la periodontitis, de manera que los espacios interdentales quedan más abiertos". Allí, los pequeños cepillos pueden higienizar con mayor efectividad. DOSIFIQUE LA FUERZA EN EL CEPILLADO INTERDENTAL Se los comercializa en los más diferentes tamaños y formatos, y también los hay de distintos fabricantes. Lo mejor es que el o la dentista que realiza el tratamiento o un asistente de profilaxis muestren el uso adecuado. "El cepillo debe pasar no con una presión extrema, pero tampoco demasiado ligero", describe Oesterreich. Quien desee hacerlo de manera concienzuda, desliza el pequeño cepillo tanto desde afuera hacia adentro así como desde el interior hacia afuera en las hendiduras entre los dientes. Puede ser utilizado varias veces, pero al igual que con el cepillo dental, es conveniente cambiarlo regularmente. Stefan Zimmer se manifiesta a favor de los palillos interdentales. "Se trata de una especie de fino y pequeño palillo de plástico, recubierto por una capa de silicona con protuberancias". También se los encuentra en diferentes grosores. Luego de su uso, estos palillos pueden ser lavados y utilizados nuevamente. "Higienizan de la misma manera que un hilo dental, pero son más sencillos en el manejo", afirma Zimmer. Y agrega que también resulta más difícil que quien los usa se lastime. NO UTILICE PASTA DENTAL Se desaconseja utilizar pasta dentífrica para la higiene de los espacios interdentales, ya que esta contiene partículas abrasivas. "Si además se friega allí demasiado fuerte, efectivamente se pueden dañar partes de las raíces de los dientes durante la limpieza", advierte Zimmer. Por lo tanto, su recomendación general es: "Nunca debe trabajarse con gran fuerza. Y, si percibe una resistencia, no debe intentar eliminarla mediante violencia". Es preferible, comenta, preguntar al dentista si se debe limpiar ese lugar y en caso afirmativo, cómo hacerlo. CARIES EN LOS ESPACIOS INTERDENTALES DE DIENTES DE LECHE Cuando un niño ya sabe cómo limpiarse los dientes, ¿se le pueden comenzar a limpiar también los espacios interdentales? Esto es muy atinado, siguiendo la opinión de Stefan Zimmer. "Se debe comenzar apenas las muelas entren en juego", especifica. "En los dientes de leche ya aparecen caries en el espacio interdental", aclara. Sin embargo, no deja de observarlo de forma realista: La minoría de los padres les limpian a sus hijos en edad preescolar los espacios interdentales. "Sin embargo, se lo debería intentar", alienta Zimmer. Y sugiere que hilos dentales tensados mediante pequeños soportes pueden contribuir al éxito en esta tarea. dpa