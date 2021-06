Una diva con profundidad: consejos para plantar rosas

ARCHIVO - Ya sea con o sin flores: el rosal siempre debe recibir suficiente luz y nutrientes, para que los parásitos y hongos no tengan oportunidad de propagarse. Foto: Florian Schuh/dpa

Plantar rosas es algo que en realidad puede hacerse durante todo el año. "Pero el mejor momento para plantarlas es en primavera o en otoño, cuando la rosa aún no tiene flores", recomienda el maestro jardinero de la Academia Real de Jardines de Berlín Marcus Scheel. De este modo, indica, la planta no tiene que concentrarse en la formación de flores y de raíces al mismo tiempo y crece más rápido en la nueva ubicación. Quien compra un rosal, sobre todo para regalar, por lo general adquiere la planta con flores. Los jardineros aficionados pueden imaginarse así mejor el color y la fragancia de la rosa cuando está en plena floración. "También cuando se plantan con flores las rosas echan raíces", asegura Scheel. "Pero la planta es más susceptible a enfermedades, hongos o parásitos, en caso que las condiciones no sean las adecuadas", añade. ELEGIR LA UBICACIÓN ADECUADA Ya sea con o sin flores: la rosa siempre debe ir en un lugar adecuado y debe estar bien atendida. O sea, debe recibir suficiente luz y nutrientes, para que los parásitos y hongos no tengan oportunidad de propagarse. Algunos factores también dependen del tipo de rosa, que determinará si le agrada o no recibir luz del sol de manera directa. "La rosa es una diva. Pero también es una planta que genera unas raíces profundas", explica Scheel. "Por lo tanto puede buscar en el suelo los nutrientes que necesita", agrega. El experto indica que lo que se vuelve importante es que el suelo sea profundo y rico en humus, de manera que las raíces puedan extenderse hacia abajo. FORTALECER LAS CÉLULAS DE LA PLANTA Quien quiera realizar un aporte beneficioso a la planta, puede suministrarle cola de caballo. Actualmente se comercializa de forma líquida ya preparada. "El ácido silícico allí contenido fortalece las células de la rosa. De esta manera se les dificulta a los parásitos y hongos ingresar a la planta", dice el maestro jardinero, que recomienda regarlas con este producto de seis a siete veces en el año. Scheel recomienda además la colocación de fertilizante orgánico en la planta cuando tiene los primeros capullos o se hayan cortado los primeros florecimientos. Asimismo, señala que durante se la puede fertilizar adicionalmente a inicios del otoño con sal potásica y reforzar así también sus células. dpa