Un virólogo japonés advierte de los riesgos de los Juegos de Tokio

FOTO DE ARCHIVO: El emblema de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 en el Ariake Arena de Tokio, Japón, el 3 de junio de 2021. REUTERS/Issei Kato

Por Rocky Swift y Linda Sieg

TOKIO, 8 jun (Reuters) - Un importante virólogo de Japón y asesor del Gobierno nipón ha advertido de los riesgos de propagación de las infecciones por COVID-19 durante los Juegos Olímpicos de Tokio, según informó el martes el diario londinense Times, sumándose a otras advertencias de expertos sobre la cita deportiva internacional.

Hiroshi Oshitani, profesor de la Universidad de Tohoku, fue uno de los artífices de la estrategia japonesa contra la pandemia basada en tres pilares: evitar los espacios cerrados, las multitudes y las situaciones de contacto estrecho.

"El Gobierno y el comité organizador, incluido el COI (Comité Olímpico Internacional), siguen diciendo que van a celebrar unos Juegos Olímpicos seguros. Pero todo el mundo sabe que hay un riesgo. Es cien por cien imposible celebrar unas Olimpiadas con un riesgo cero (...) de propagación de la infección en Japón y también en otros países después de las Olimpiadas", dijo Oshitani, según el Times.

"Hay países que no tienen muchos casos, y otros que no tienen ninguna variante. No debemos hacer de los Juegos Olímpicos (una ocasión) para propagar el virus a estos países", añadió, señalando que la mayoría de los países carecen de vacunas.

Los Juegos Olímpicos, ya aplazados el año pasado a causa de la pandemia, comenzarán el 23 de julio en una versión reducida sin espectadores extranjeros, a pesar de los temores públicos a que el evento pueda propagar el coronavirus y agotar los recursos médicos.

Por contra, una antigua atleta olímpica convertida en experta en salud pública cree que los Juegos pueden celebrarse con un nivel de riesgo aceptable.

"Habrá casos, pero tener un caso o un par de casos no significa que haya sido un fracaso", declaró el martes a Reuters Tara Kirk Sell, profesora de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.

Las guías de los organizadores de eventos que detallan los regímenes de pruebas y las restricciones de movilidad para los atletas y otros visitantes "esbozan una buena estrategia" para minimizar contagios, añadió Sell.

Japón no ha sufrido el explosivo brote visto en otros lugares, con un total de casi 760.000 casos y más de 13.500 muertes. Tokio y otras regiones se encuentran en estado de emergencia en la lucha contra una cuarta ola que está poniendo a prueba a los hospitales.

El principal asesor médico del Gobierno, Shigeru Omi, dijo la semana pasada que los expertos médicos planeaban una declaración sobre los Juegos para el 20 de junio, fecha en la que está previsto que se levante el estado de emergencia.

Un sindicato de la isla septentrional de Hokkaido, donde se celebrará el maratón olímpico, presentó el lunes una petición a su gobernador para que se cancelen los Juegos, según los medios de comunicación.

Kaori Yamaguchi, miembro de la junta directiva del Comité Olímpico Japonés y medallista de bronce en judo en los Juegos de 1988, declaró el viernes que Japón se había visto "acorralado" para seguir adelante con los Juegos.

La opinión pública japonesa sigue dividida sobre la celebración de los Juegos, aunque la oposición parece estar disminuyendo. Una encuesta realizada por la cadena TBS esta semana mostraba que el 55% quería que los Juegos se pospusieran o se cancelaran, lo que supone un descenso de 10 puntos con respecto al mes pasado.

Sell, medalla de plata en natación en los Juegos de Atenas de 2004, dijo que la aceleración de la vacunación y la disminución del número de casos en Japón son señales positivas de que los Juegos Olímpicos pueden seguir adelante, pero no sin los riesgos que conlleva cualquier tipo de viaje internacional.

"Estos Juegos son en gran medida un símbolo de que el mundo entero está saliendo de esta terrible pandemia global", dijo. "Si quisiéramos estar lo más seguros posible, no saldríamos de casa"

(Reporte de Linda Sieg y Rocky Swift; edición de Lincoln Feast, traducido por Tomás Cobos)