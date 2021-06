Un profesor francés aspira al firmamento con su candidatura para ser astronauta

RUAN, Francia, 8 jun (Reuters) - En un descanso de su trabajo como profesor de ingeniería en la región francesa de Normandía, Matthieu Pluvinage da los últimos toques a su solicitud para un nuevo trabajo: astronauta.

Pluvinage, de 38 años, quiere aprovechar una iniciativa de la Agencia Espacial Europea, que ha puesto en marcha una campaña de contratación de nuevos astronautas para su programa de vuelos tripulados.

Aunque nunca ha sido piloto de pruebas ni ha servido en el ejército, credenciales típicas de los astronautas en el pasado, cumple muchos de los requisitos del puesto.

Tiene un máster en ciencias, habla inglés y francés, cree que es lo suficientemente apto para pasar el examen médico y le apasiona el espacio.

"Hay cosas que me hacen pensar: '¡Quiero hacer esto! Es genial'", dice Pluvinage en su despacho de la escuela de ingeniería ESIGELEC, cerca de Ruan, a 140 km al oeste de París, donde da clases.

Pluvinage tiene una colección de libros sobre Thomas Pesquet, el ingeniero espacial y piloto de avión que este año se convirtió en el primer comandante francés de la Estación Espacial Internacional.

En un monitor de ordenador se muestra su solicitud de empleo, aún en fase de redacción. Tiene hasta el 18 de junio para presentarla y conocerá el resultado en octubre.

Las probabilidades son muy reducidas. Todavía no ha entrado en el proceso de contratación. La competencia será dura. Para triunfar, Pluvinage tendrá que superar seis rondas de selección.

Pero ha decidido arriesgarse porque la próxima vez que la agencia espacial convoque a nuevos astronautas, probablemente dentro de unos años, podría ser demasiado viejo.

"No importa el resultado, si no lo intento, me arrepentiré el resto de mi vida", dijo.

(Reporte de Lea Guedj; Escrito por Christian Lowe; Edición de Giles Elgood; Traducido por Darío Fernández)