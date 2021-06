Tsitsipas derrota a Medvedev y se cita con Zverev en 'semis' de Roland Garros

El griego Stefanos Tsitsipas, número 6 del mundo, derrotó al ruso Daniil Medvedev (2º) por 6-3, 7-6 (7/3) y 7-5, este martes, y jugará una de las semifinales de Roland Garros frente al alemán Alexander Zverev (5º).

Tsitsipas, de 22 años, se clasifica de esta manera para su segunda semifinal consecutiva en el torneo parisino.

"Me enfrentaba a uno de los mejores jugadores del circuito. He tenido que mantener la intensidad y elevar mi nivel e juego a lo largo del partido. No le he dejado muchos espacios, es uno de mis mejores partidos de la semana, estoy muy contento. Jugar en tierra batida en París me trae buenos recuerdos, espero llegar todavía más lejos", declaró.

La victoria del griego puede considerarse lógica, no en vano es el tenista que más partidos ha ganado este año (38) y en la temporada de tierra ha logrado los títulos en Montecarlo y Lyon.

Medvedev, de 25 años y que hasta esta edición nunca había ganado un partido en Roland Garros, demostró que ha hecho muchos progresos en la tierra batida, pero aún le queda frente a especialistas como Tsitsipas.

El griego restó mejor (43 restos ganadores por 27 para el ruso) y cometió menos errores no forzados (24 a 44), mostrándose más sólido con su juego, especialmente en los momentos claves.

Tsitsipas comenzó mejor el partido, quebrando el servicio de su rival en el cuarto juego del partido (3-1) para conservar la ventaja y cerrar la primera manga en 6-3 en apenas 30 minutos.

En el segundo set, el griego volvió a romper el servicio del ruso en el tercer juego, pero Medvedev, que ha demostrado en este Roland Garros sus enormes progresos en tierra batida, pudo conseguir su primer 'break' para empatar el parcial (3-3) y ambos tenistas conservaron el servicio hasta el 'tie break'.

Pese a la mayor oposición de Medvedev, a Tsitsipas no le tembló el pulso y se colocó con dos sets de ventaja ganando claramente el 'tie-break' (7/3).

Casi dos horas le costó a Medvedev romper el servicio de Tsitsipas, pero lo logró en el 6º juego del tercer set para colocarse por primera vez con ventaja en el marcador (4-2).

Pero la intención del ruso de alargar el partido acabó pronto, ya que el griego, de 22 años, le devolvió el 'break' en el juego siguiente (en blanco además), para rompérselo de nuevo en el 12º juego y cerrar el partido en 2h19.

El rival de Tsitsipas será Zverev, que en el primer cuarto de final masculino no dio opción al joven español Alejandro Davidovich (46º), al que derrotó claramente por 6-4, 6-1 y 6-1.

