Tom Thibodeau, de Knicks, gana por segunda vez premio Entrenador del Año

Nueva York, 7 jun (EFE).- La compensación al buen trabajo realizado volvió a tener como protagonista a Tom Thibodeau, responsable técnico de los New York Knicks, que este lunes recibió el premio de Entrenador del Año de la NBA.

Un premio que le fue otorgado por segunda vez desde que llegó a los banquillos del mejor baloncesto de la NBA, y con una espera de 10 años, después que su primero lo consiguió en la temporada del 2011 cuando dirigía a los Chicago Bulls.

Thibodeau, de 63 años, que lideró a los Knicks para que tuviesen una mejora de 20 victorias esta temporada, superó al entrenador de los Phoenix Suns, Monty Williams, por un total de 11 puntos, mientras que el entrenador de los Utah Jazz, Quin Snyder, terminó tercero.

"Cada vez que recibes un premio como este, obviamente me siento honrado, pero es más un reflejo de nuestro grupo y nuestra organización", dijo Thibodeau en "Inside The NBA" al aceptar el premio.

Un par de jugadores que tenía como parte de ese equipo de los Bulls, el base Derrick Rose y el ala-pívot Taj Gibson, eran mentores veteranos en el equipo de los Knicks de este año, que pasó de competir por uno de los primeros lugares en la lotería del sorteo universitario de la NBA a ganar la ventaja de campo en los playoffs, como cuarto clasificados en la Conferencia Este.

"Lo que pasa con Derrick y la gente que lo ha rodeado, y Taj, se puede decir lo mismo de él, es que son los primeros en el equipo", dijo Thibodeau. "Cuando Derrick fue el Jugador Más Valioso (MVP) de la liga a los 22 años, era un gran compañero de equipo, tenía una gran humildad y ha estado en varios partidos importantes, aunque le ha tocado superar muchas adversidades".

Thibodeau recibió 43 votos de primer lugar y obtuvo 351 puntos totales de un panel global de 100 periodistas deportivos y locutores. El desglose de la votación fue el siguiente: votos del primer lugar (5 puntos); Votos del segundo lugar (3 puntos); Votos del 3er lugar (1 punto).

Si bien los Knicks perdieron ante los Atlanta Hawks en la primera ronda, aún fue una temporada exitosa en Gotham, ya que el ala-pívot Julius Randle, quien fue nombrado el Jugador de Mayor Progreso de la NBA el mes pasado, se convirtió en un All-Star, el alero canadiense RJ Barrett dio un importante paso adelante en su segunda temporada y el escolta Immanuel Quickley contribuyó de inmediato como novato de los Knicks, quienes tuvieron una defensiva entre los cinco primeros durante toda la temporada.

Williams en realidad tuvo más votos para el primer lugar (45) que Thibodeau y fue nombrado en 96 votaciones frente a los 95 de Thibodeau. Pero Thibodeau lo superó en virtud de obtener varios votos más para el segundo lugar.

Sin embargo, Williams ayudó a llevar a los Suns al segundo mejor récord de la NBA después de que Phoenix no había llegado a los playoffs desde 2010, ya que la combinación de la adquisición de Chris Paul y la mejora del grupo de jugadores jóvenes del equipo, liderado por All-Star, el escolta estrella Devin Booker, el exnúmero uno colegial, el pívot bahameño Deandre Ayton y el alero Mikal Bridges, ayudaron finalmente a cambiar las cosas.

Los Suns esperan llegar a las Finales de la NBA por primera vez desde que Charles Barkley los llevó allí en 1993.

Williams también se ganó el respeto de sus compañeros, y el mes pasado ganó la versión del premio de la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto.

Snyder, ahora en su séptima temporada con el Jazz, llevó a Utah al mejor récord de la NBA, construyendo un sistema en torno a los talentos únicos del pívot francés Rudy Gobert, a quien el equipo ha rodeado con un montón de disparos, y Snyder les ha dado luz verde para dejarlo volar siempre que sea posible.

Esa combinación permitió al Jazz ser el único equipo en terminar la temporada regular entre los cinco primeros en eficiencia ofensiva y defensiva, y terminar con el mejor récord de la liga por primera vez en la historia de la franquicia.

A esos tres entrenadores les siguió Doc Rivers, de los Philadelphia 76ers, quien recibió los únicos otros votos para el primer lugar. El entrenador de los Atlanta Hawks, Nate McMillan, el entrenador de los Brooklyn Nets, Steve Nash, y el entrenador de los Denver Nuggets, Michael Malone, también recibieron votos.

Como el año pasado, la NBA ha vuelto a su tradicional lanzamiento de premios durante los playoffs en lugar de tener una gran entrega de premios al final de la postemporada, debido a la pandemia del Covid-19 que sigue vigente.