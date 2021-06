Tenis.-Tenis/Roland Garros.- Badosa se despide en cuartos ante Zidansek

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La tenista española Paula Badosa ha quedado eliminada en cuartos de final de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, tras sucumbir en un largo y disputado partido ante la eslovena Tamara Zidansek (7-5, 4-6, 8-6).



No pudo ser para Badosa en su primera aparición en cuartos de final de un 'grande' ante otra debutante en estas lides y acabó sucumbiendo en la pista Philippe-Chatrier después de dos horas y 26 minutos de batalla. De esta forma, el tenis español se queda sin aspirantes femeninas sobre la tierra batida parisina.



En el penúltimo juego del encuentro, la española llegó a disponer de tres bolas de 'break' para colocarse con 7-6 y saque, pero no pudo confirmar ninguna y en el último juego encajó una rotura de servicio letal, cerrando un duelo donde cometió más errores no forzados que Zidansek (47-39) y sumó menos golpes ganadores (31-48).



Tras comenzar el partido con mucha fuerza (0-3), Badosa fue cediendo al empuje de su rival y acabó cediendo el primer set entre quejas al juez de silla, Carlos Ramos, con el que mantuvo varios roces. En el segundo set, no se descompuso tras verse 4-2 abajo y sumó una gran racha de cuatro juegos que le permitió igualar el marcador.



La igualadad fue la nota predominante en el parcial definitivo, donde ambas pusieron contra las cuerdas a su rival, pero fue Zidansek, número 85 del mundo y que nunca había pasado de segunda ronda en un 'Grand Slam' hasta ahora, quien tuvo más sangre fría para rematar la faena. Así, la eslovena buscará la final ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova o la kazaja Yelena Rybakina.