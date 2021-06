Tamara Falcó y su romántica felicitación de cumpleaños a Íñigo Onieva

MADRID, 8 (CHANCE)



Íñigo Onieva ha cumplido este lunes 32 años, una cifra que pese a no ser 'redonda' sí es su primer cumpleaños al lado de Tamara Falcó, por lo que no dudamos que habrá sido uno de los más especiales de su vida. Y es que la socialité, enamoradísima de su novio e intentando que este día fuese inolvidable para él, organizó una celebración por todo lo alto el pasado domingo en el renovado Hotel Ritz al lado de algunos de los mejores amigos del ingeniero para celebrar por adelantado y con una divertida cena, su cumpleaños.



Demostrando que están en su mejor momento y que no les ha afectado para nada las recientes informaciones sobre su relación, Íñigo, sin dejar de sonreír en ningún momento, presumió durante toda la velada de complicidad con Tamara, que ha encajado a la perfección en su círculo de amigos y ya es una más de la pandilla.



Enamoradísimos y de nuevo con campanas de boda sonando tras ocho meses de intenso amor en el que se han dado cuenta que están hechos el uno para el otro, la Marquesa de Griñón quiso felicitar públicamente a través de sus redes sociales a Íñigo en su 32 cumpleaños. Con una preciosa fotografía de ambos mirándose embelesados tomada el pasado domingo a su llegada al cumpleaños del ingeniero, Tamara dedicaba a su novio estas bonitas palabras: "Por tu energía, vitalidad, cariño, alegría y todo lo que me das. Happy birthday love"



Una romántica felicitación que Íñigo no tardaba en contestar, confesándose afortunado - "lucky guy" - por tener como novia a Tamara, con quien recién cumplidos los 32 años se dispone a vivir uno de los veranos más especiales de su vida.