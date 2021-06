Sudán del Sur.- Un oficial de Sudán del Sur herido tras intercambiar disparos con su guardaespaldas

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Un alto oficial del Ejército de Sudán del Sur ha resultado herido y se recupera en un hospital de la capital, Yuba, después de intercambiar disparos con su guardaespaldas por motivos que, por el momento se desconocen.



El teniente general Peter Dor Maanjur y su ayudante, el teniente segundo Gatluak Riek, han sufrido heridas tras el enfrentamiento, aunque según un comunicado del propio Ejército, estás no revisten de gravedad, informa la BBC.



El incidente se ha producido en las inmediaciones del cuartel general de las Fuerzas Armadas en Yuba, recoge Eye Radio, que también hace referencia a un vídeo que circula en redes sociales en el que se ve a un guardaespaldas disparar contra el general.



Por otro lado, las Fuerzas Armadas han confirmado que no se han podido establecer las causas de la disputa, aunque el país es testigo de una tensión en las filas del Ejército, ya que no hay un mando unificado de la institución, mientras que unos 83.000 soldados todavía esperan ser integrados en la misma.