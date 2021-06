Salvadoreños exigen que se declare derecho humano al agua y a la alimentación

Salvadoreños se manifiestan para exigir que se ratifiquen las reformas a la constitución para declarar derecho humano al agua y a la alimentación, hoy, en las calles de San Salvador (El Salvador). EFE/Miguel Lemus

San Salvador, 8 jun (EFE).- Unos 300 salvadoreños unieron este martes sus voces para exigir a la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, que se ratifiquen las reformas a la Constitución, aprobadas en la legislatura pasada, para declarar derecho humano al agua y a la alimentación.

A propósito del Día Internacional del Medioambiente, que se conmemora cada 5 de junio, los manifestantes, convocados principalmente por las organizaciones que conforman la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, se concentraron la Plaza Gerardo Barrios, en pleno corazón de la capital salvadoreña, para luego dirigirse al Congreso.

La ruidosa y colorida caminata ecológica contó con la participación de jóvenes, escolares, ambientalistas y religiosos, quienes llamaron a la población a sumarse a la lucha en defensa del medioambiente, en especial del agua.

Los participantes caminaron varios kilómetros hasta la sede del Parlamento para entregar dos piezas de correspondencia para que las iniciativas sean discutidas en el pleno y puedan ser ratificadas, según dijo a Efe Amalia López, miembro de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.

"Las ratificaciones no pueden ser archivadas, están en espera, están hasta el final de su legislatura en espera de ser ratificadas y esperamos que en su primer año de ejercicio cumplan esa deuda histórica que se tiene con la población", apuntó.

López lamentó que la actual legislatura haya enviado al archivo una propuesta de ley general de aguas y señaló que "no hay la apertura para llamar a la ciudadanía a conversar".

Dijo que el Gobierno central "no se ha acercado a la sociedad civil para conocer las necesidades de la población, ni tampoco para ver cuáles son las propuestas de ley que hemos llevado al Parlamento".

En la tercera sesión plenaria de la nueva Asamblea Legislativa la diputada opositora Dina Argueta, del Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN, izquierda), pidió al presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, modificar la agenda para incluir la iniciativa de reforma para declarar derecho humano al agua para discutirla.

Sin embargo, la propuesta obtuvo 55 votos en contra (de 84), por lo que no fue incluida en la agenda.

A esto se suma que la propuesta de Ley General de Aguas, cuyo análisis se retrasó por diversos motivos, fue enviada al archivo por una comisión del Congreso.

La caminata ecológica culminó a unos 200 metros de una de las entradas de la Asamblea Legislativa, ya que la Policía cerró el paso.

Los expertos prevén que el 80 % de país experimente estrés hídrico en 2022 por la reducción de las lluvias como efecto de la crisis climática.

TAMBIÉN EXIGEN POLÍTICAS AMBIENTALES

Los participantes también exigen la creación e implementación de políticas públicas para contrarrestar el daño al medioambiente, ocasionado principalmente por el cambio climático.

De acuerdo con organizaciones ambientalistas, el deterioro ambiental ha aumentado cada día, "impactando negativamente" en la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable, por lo que solicitaron a las autoridades locales un "compromiso real" por el agua, el territorio y la alimentación.

De acuerdo con la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en las Américas, después de Haití, con solo un 3 % de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 % de las aguas superficiales contaminadas.

Las OGN señalan que los temas ambientales deberían ser una prioridad a nivel nacional. Sin embargo, los ecosistemas "ocupan un tercer o cuarto plano en la agenda social y en la ejecución de acciones concretas para su protección, conservación y defensa".