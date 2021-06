Sabaly, cinco años "para dar lo mejor" y llegar "lo más lejos posible"

Youssouf Sabaly (delante). EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG/Archivo

Sevilla, 8 jun (EFE).- El lateral diestro franco-senegalés Youssouf Sabaly, quien ha firmado por el Betis hasta 2026, ha manifestado este martes en su presentación que llega para "dar lo mejor" de sí "etapa a etapa" y llegar así, "poco a poco" y "partido a partido", "lo más lejos posible" con la camiseta verdiblanca.

Sabaly, de 28 años, llega libre desde el Girondins francés como la primera opción manejada por el club bético para suplir al brasileño Emerson Aparecido tras su marcha al Barcelona y ha comparecido ante los periodistas junto al presidente de la entidad bética, Ángel Haro, y el director general deportivo, Antonio Cordón.

Haro destacó que Sabaly, internacional por Senegal tras ser campeón del Mundo sub-20 con Francia, va a "ayudar a crecer" al club y le ha agradecido la confianza en el proyecto verdiblanco, que el zaguero galo ha calificado como un "nuevo reto" del que le convenció Cordón y que, por ello, ha depositado su confianza y esfuerzos en un contrato de cinco años de duración.

"Orgulloso" de fichar por el Betis, el lateral se definió como "técnico" tanto ofensiva como defensivamente y con una experiencia de 250 partidos en la Liga francesa que pondrá al servicio de una nueva andadura en la que pretende ir "etapa a etapa" y "poco a poco" para llegar "lo más lejos posible" en las tres competiciones que jugará el Betis en la próxima temporada.

Sabaly, diestro aunque puede jugar en las dos bandas, coincidirá en la capital hispalense con el central francés del Sevilla Jules Koundé, con quien no ha hablado por la discreción que exige una contratación; y con el centrocampista del Betis Nabil Fekir, a quien no conoce pero contra quien ha jugado en la competición francesa y a quien calificó a los medios del club como "gran jugador".

El francés, tercera de las operaciones del Betis tras la del lateral zurdo Juan Miranda, fichado tras un año de cesión desde el Barcelona y la renovación del central Víctor Ruiz hasta 2023, es para Cordón un "gran profesional y persona" y alguien contrastado al que conocía de sus etapas en el Mónaco y el Villarreal.

Como alguien "muy tranquilo" y que "se cuida mucho" definió el director deportivo bético al nuevo fichaje, que consideró va a crecer en la entidad verdiblanca y que ésta hará lo propio con él y quien lleguen en un mercado que aventuró muy difícil por el contexto de crisis económica mundial y largo.

Entre otros asuntos, dijo que Fekir es "una piedra angular" del Betis y, sobre una eventual salida del francés, señaló que no está contemplada salvo en el caso de que alguien "pague muchísimo dinero"; y apuntó que habla todos los días con Pellegrini y que el chileno marca líneas y es muy activo en la configuración de su plantilla.