Roquero Bryan Adams hará las fotos del calendario Pirelli 2022

LONDRES, 8 jun (Reuters) - El roquero y fotógrafo canadiense Bryan Adams hará las fotos del calendario Pirelli 2022, dijo el martes el fabricante de neumáticos italiano.

"Estoy orgulloso de haber sido elegido como fotógrafo del Calendario Pirelli 2022. Combinar fotografía y música para 'The Cal' es muy emocionante y, por supuesto, contará con gente extraordinaria", dijo Adams en un comunicado.

El artista de 61 años dijo que comenzaría a hacer las fotos en unas semanas. En su página de Twitter, dijo que se anunciarán más detalles en los próximos meses.

Adams es conocido por temas como "Summer of '69", "Heaven" y la exitosa balada "(Everything I Do) I Do It for You", que apareció en la banda sonora de la película de 1991 "Robin Hood: Prince of Thieves".

Como fotógrafo, ha realizado retratos de celebridades como el actor Mads Mikkelsen, el roquero Mick Jagger, la modelo Naomi Campbell y la reina Isabel de Gran Bretaña. También ha publicado libros con sus fotos, incluido uno sobre soldados británicos heridos.

Publicado por primera vez en la década de 1960, el calendario Pirelli tiene una tirada limitada y usualmente es regalado a los clientes de la compañía. En los últimos años, ha pasado de presentar imágenes de modelos con poca ropa a temas más artísticos, protagonizados por varias celebridades.

La edición de 2021 fue suspendida por la pandemia de COVID-19.

