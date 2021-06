Presentan a las 12 puertorriqueñas para el Torneo AmeriCup

En la imagen, la capitana de Puerto Rico, Pamela Rosado. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

San Juan, 8 jun (EFE).- El entrenador de Puerto Rico, Gerardo Batista, anunció este martes las 12 jugadoras que representarán al equipo nacional durante el FIBA AmeriCup Femenino 2021, que se disputará del 11 al 19 de junio en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

El grupo está encabezado por la capitana Pamela Rosado, Michelle González, Jazmon Gwathmey y Dayshalee Salamán, Jennifer O'Neill, Tayra Meléndez, Allison Gibson, Isalys Quiñones, Sabrina Lozada, India Pagán y las debutantes Jada Stinson y Jackeline Benítez.

Alana Smith y Denise Solís no pasaron este segundo corte y Gaby Zapata y Kaela Hilaire habían sido eliminadas de la lista final previamente.

El Campeonato FIBA AmeriCup Femenino 2021 se jugará del 11 al 19 de junio en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan y contará con la participación de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Islas Vírgenes, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico.

"Esto es para mí un gran equipo", expresó Batista durante una conferencia de prensa en la que se ofreció el nombre de las atletas y otros detalles del torneo que reúne a 10 conjuntos de la región.

"Yo no quiero decir que esta es la mejor versión en la historia porque no quiero faltarle el respeto a nadie, pero si no lo es, está cerquita. Es un equipo muy talentoso", dijo, tras asegurar que su objetivo es el podio.

Durante el sorteo del campeonato continental, el equipo de Puerto Rico quedó en el Grupo B y comenzará el evento frente a Venezuela.

Las puertorriqueñas se enfrentarán después a Argentina, Estados Unidos y República Dominicana para cerrar la Fase de Grupos.

Los Cuartos de Final del FIBA AmeriCup Femenino se jugarán el 17 de junio.

Las semifinales del FIBA AmeriCup Femenino 2021 serán el 18 de junio y la gran final del evento continental será el 19 de junio.

Los mejores cuatro equipos del FIBA AmeriCup Femenino 2021 avanzarán a los torneos clasificatorios a la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino 2022.

Puerto Rico fue sede de la edición 2019 del FIBA AmeriCup y en aquella ocasión Puerto Rico quedó en la cuarta posición, mientras Estados Unidos levantó el trofeo de campeón.