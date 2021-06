Portaltic.-Rainbow Six Extraction será el nombre final de Rainbow Six Quarantine

08-06-2021 Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UBISOFT



El estudio de videojuegos Ubisoft ha anunciado el nombre definitivo del próximo videojuego de su saga Rainbow Six, que hasta ahora se había conocido con el subtítulo Quarantine y que finalmente se presentará como Extraction.



El videojuego táctico de disparos es la siguiente entrega después de Tom Clancy's Rainbow Six Siege, y se había anunciado originalmente en el E3 de 2019, pero el año pasado Ubisoft retrasó su lanzamiento por los efectos de la pandemia.



Hasta ahora, el videojuego se había conocido como Rainbow Six Quarantine, pero finalmente se presentará con el apellido Extraction, como ha anunciado el estudio de videojuegos francés en su cuenta de Twitter.



En un vídeo en YouTube, Ubisoft ha explicado que el videojuego de estrategia enfrenta al jugador con un parásito alienígena que tienen que combatir, y que la extracción que le da nombre es precisamente uno de los aspectos fundamentales del título.



Como ya había adelantado Ubisoft, Rainbow Six Extraction será uno de los protagonistas de la conferencia Ubisoft Forward del estudio durante el E3 2021, que tendrá lugar el sábado a las 19.00 horas de la tarde en horario español peninsular.