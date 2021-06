Portaltic.-Audio de alta resolución y cancelación de ruido mejorada en los auriculares inalámbricos Sony WF-1000XM4

08-06-2021 WF-1000XM4 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SONY



MADRID, 8 (Portaltic/EP)



Sony ha anunciado los nuevos auriculares inalámbricos WF-1000XM4 compatibles con audio de alta resolución, que integran tecnología de cancelación de ruido digital mejorada con el procesador V1 y ofrecen hasta ocho horas de autonomía.



Los nuevos auriculares WF-1000XM4 son un modelo totalmente inalámbrico que cuentan con tecnología de cancelación de ruido, mejorada gracias al procesador integrado V1, desarrollado por Sony, que aprovecha el rendimiento de la cancelación de ruido del chip QN1e.



Asimismo, la compañía ha destacado que el rendimiento mejorado de la cancelación de ruido y la tecnología Bluetooth SoC (System on Chip) proporcionan una mayor cancelación de ruido con un menor consumo energético respecto al modelo predecesor.



Los WF-1000XM4 cuentan con micrófonos duales de alto rendimiento con sensor de ruido en cada oreja, uno de alimentación anticipada y otro de retroalimentación, para conseguir una cancelación de ruido de alta precisión.



También integran un 'driver' de 6 milímetros que ha sido rediseñado y un imán un 20 por ciento más grande que, junto con la alta fidelidad del diafragma, mejoran el rendimiento de los auricualres en las frecuencias bajas y generan una señal de cancelación de alta precisión en un rango de baja frecuencia que mejoran la cancelación de ruido.



Los WF-1000XM4 admiten audio de alta resolución gracias a LDAC, la tecnología de codificación de audio de Sony adoptada por la industria. LDAC transmite aproximadamente tres veces más datos (a una velocidad de transferencia máxima de 990 kbps) que el audio convencional Bluetooth, para ofrecer contenidos con audio en alta resolución, en una calidad lo más cercana posible a una conexión por cable, como han señalado desde la compañía.



El procesador integrado V1 también mejora la calidad del sonido, reduce la distorsión, y permite el procesamiento con códec LDAC y DSEE Extreme (Digital Sound Enhancement Engine), que mejora los archivos comprimidos de música digitales en tiempo real.



TECNOLOGÍAS QUE MEJORAN LA EXPERIENCIA DE AUDIO



La tecnología 'Speak-to-Chat' está disponible en los WF-1000XM4, y permite tener conversaciones breves sin que el usuario tenga que quitarse los 'earbuds'. Esta tecnología pausa automáticamente la música y deja entrar el sonido ambiente cuando detecta que el usuario está hablando con alguien. Cuando la conversación termina, la reproducción se reanuda automáticamente.



El modo 'Atención rápida', por su parte, permite disminuir el volumen de forma instantánea y dejar entrar el sonido de ambiente con solo poner el dedo sobre el 'earbud' izquierdo, en caso de que el usuario quiera decir algo breve o escuchar un aviso, por ejemplo.



Estos auriculares disponen también de la función inteligente 'Adaptive Sound Control', que analiza dónde está el usuario y qué hace para ajustar el sonido ambiente. Esta tecnología puede aprender a reconocer los lugares más frecuentes, como la oficina, el gimnasio o una cafetería, y adaptar el sonido a cada situación.



Los auriculares cuentan con reproducción y pausa instantáneos gracias a su sensor de proximidad que detecta cuando llevas puesto uno o los dos 'earbuds', y manos libres con la tecnología 'Precise Voice Pickup' que, en combinación con los micrófonos y un sensor de conducción ósea, los WF- 1000XM4 recogen de forma clara y precisa la voz para realizar llamadas.



Los auriculares WF-1000XM4 admiten la nueva funcionalidad de Google Fast Pair, que con un toque, permiten un emparejamiento rápido por Bluetooth con los dispositivos Android. Este sistema de emparejamiento rápido también permite localizar los auriculares y dice cuándo te has quedado sin batería y cuánta carga te queda.



Ttambién cuentan con Microsoft Swift Pair, que facilita su conexión con dispositivos con Windows 10. Y a través de los controles táctiles, puedes activar los modos de Noise Cancellation, Ambient Sound, Quick Attention o simplemente saltar, pausar o reproducir canciones.



La tecnología 360 Reality Audio, que proporciona una experiencia de audio inmersiva, también se ha integrado en los auriculares WF-1000XM4 en combinación con un 'smartphone' Android o iPhone que tenga instalada una 'app' de servicios en streaming compatible.



DISEÑO COMPACTO QUE NO COMPROMETE LA AUTONOMÍA



Los auriculares se han rediseñado para ser un 10 por ciento más pequeños que la generación anterior, sin comprometer la calidad del sonido ni la autonomía. Según Sony, son ligeros, y la funda de carga es un 40 por ciento más pequeña.



En cuanto a la batería, ofrecen hasta ocho horas completas de uso y 16 horas más con la funda. En total, 24 horas de carga. También tiene una solución de carga rápida que con cinco minutos ofrece 60 minutos de reproducción. Además, los WF-1000XM4 son compatibles con la carga inalámbrica con tecnología Qi.



Las almohadillas están hechas de un material de espuma de poliuretano que es suave y elástico, lo que maximiza el área de contacto entre el cabezal para el 'earbud' y el canal auditivo para mejorar el ajuste y el aislamiento del ruido.



Los auriculares WF-1000XM4 son resistentes al agua, a las salpicaduras y al sudor (IPX4), y estarán disponibles en negro y plata, con un precio aproximado de 280 euros, a partir de junio de 2021. En la caja incluyen almohadillas en tres tamaños diferentes y un cable de carga USB-C.