Perú.- La candidata a la segunda Vicepresidencia por Fuerza Popular insiste en la tesis del "fraude" en las elecciones

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La candidata a la segunda Vicepresidencia por el partido Fuerza Popular, Patricia Juárez, ha insistido este martes en que en las elecciones de Perú se ha cometido un "fraude", aunque ha asegurado que la formación política de Keiko Fujimori respetará los resultados de los comicios.



En declaraciones en la emisora RPP, Juárez ha insistido en que hay denuncias de "hechos que no corresponden a un proceso donde se quiera respetar la voluntad popular" y ha matizado que sus cuestionamientos no se dirigen a los organismos electorales peruanos, sino a hechos denunciados en algunas de las mesas electorales.



"Lo que hemos señalado es que se trata de un fraude en mesa, porque lo que hemos visto es que, de parte de Perú Libre --el partido del candidato Pedro Castillo--, nosotros verificamos que ellos han tenido una clara intención de copar las mesas en algunos lugares, de impedir que haya en algunos sitios apoderados", ha incidido.



Asimismo, Juárez ha indicado que "había algún tipo de amenazas en algunos lugares del país, respecto de apoderados que nosotros estábamos en ese momento designando en algunos lugares". Así, ha trasladado que Fuerza Popular ha presentado "objetivamente" casos en los que han constatado que "apoderados de Perú Libre tenían en sus manos cédulas de votación, cosa que es un hecho gravísimo que no podíamos pasar por alto".



No obstante, la candidata por Fuerza Popular ha garantizado que "los resultados se van a reconocer (...) por supuesto que vamos a respetar los resultados". "Estamos decididos a aceptar lo que resuelvan los organismos electorales de manera objetiva y verificando la información que nosotros también hemos recibido de parte de muchos ciudadanos que se han dirigido de manera preocupada respecto a haber observado hechos que no corresponden a un proceso donde se quiera respetar la voluntad popular", ha concluido.



Fujimori, que por el momento va en segundo lugar en el recuento, denunció el lunes "indicios de fraude" presuntamente cometidos en la segunda vuelta de las presidenciales de Perú, en las que se enfrenta a Pedro Castillo.



Con el 96,1 por ciento de los votos escrutados, la ventaja de Castillo continúa siendo muy estrecha. En concreto, según los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Perú Libre ha logrado el 50,2 por ciento de los sufragios y la de Fuerza Popular el 49,7 por ciento.