Perú.- Keiko Fujimori denuncia "indicios de fraude" en la segunda vuelta de las presidenciales de Perú

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La candidata de Fuerza Popular a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, ha denunciado este lunes "indicios de fraude" en la segunda vuelta de las presidenciales de Perú, en las que se enfrenta al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.



"Hemos notado que ha habido una estrategia de Perú libre para distorsionar los resultados que reflejen la voluntad popular y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas, donde la mayoría de estas tratan de evitar que tienen mayor votación contra Fuerza Popular, no se han contabilizado", ha señalado.



Así, la candidata de Fuerza Popular ha pasado el micrófono a su compañero de formación Luis Galarreta para que, como ha dicho, "relate varios de estos indicios de fraude en la mesa", los cuales ha considerado "inaceptables".



"Es algo que es planificado y sistemático, es importante alertar a la ciudadanía para que, además, nos puedan alertar si es que ha habido otro tipo de sucesos", ha continuado.



Por su parte, Perú Libre ha respondido a las declaraciones a través de su perfil de Twitter: "Lo tenía armado, usted no cambia señora Keiko Fujimori, ni firmando la Biblia sabíamos que iba a cumplir su palabra".



"Fue el fujimorismo el que hizo el fraude en el 2000, dio un golpe de Estados que manejó el Poder Judicial y otras instituciones a su antojo y desestabilizó al Perú desde el Congreso. ¿Algo no cuadra en su acusación de fraude? Ayer dijo que respetaría los resultados", ha escrito también la formación de Castillo, junto con el hashtag "#NoHasCambiadoPelona".