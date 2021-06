Oceánidas y NIVEA SUN se unen para proteger mares y océanos

01-05-2021 La ONG OCEANIDAS con el proyecto Red de Vigilantes Marinos en colaboración con NIVEA SUN, Terramare Medioambiente, ECOCEANOS y BUCEO y Vida, organizan una limpieza de playas y fondos marinos en la playa de Las Teresitas de Tenerife. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA NIVEA SUN



En el Día Mundial de los Océanos y bajo el lema "Mucho más que protección solar", NIVEA anuncia su participación en el proyecto 'Red de Vigilantes Marinos' para mitigar el impacto medioambiental en las playas y los fondos marinos de nuestro país y reducir la acumulación de residuos que inundan nuestras costas



MADRID, 8 junio. Bajo el marco del Día Mundial de los Océanos, NIVEA, bajo su marca NIVEA SUN y su lema "Mucho más que protección solar", ha anunciado una colaboración de lo más especial, poniendo su granito de arena para la protección y conservación de los fondos marinos y las costas de nuestro país.



En su compromiso de lucha contra el cambio climático y la reducción de su impacto en el medio ambiente, NIVEA SUN trabajará durante todo este año junto a Oceánidas - organización sin ánimo de lucro encaminada al estudio, defensa, promoción y difusión del medio marino desde 2005 - en su proyecto Red de Vigilantes Marinos; una red de más de 2000 voluntarios que coordina limpiezas de fondos marinos y de playas a lo largo de todo nuestro litoral.



No se trata de su primera colaboración, puesto que el pasado 1 de mayo NIVEA SUN y Oceánidas, junto con diferentes voluntarios locales, retiraron conjuntamente más de 250 kilos de basura tanto del fondo marino como en el entorno de la playa de Las Teresitas, en Tenerife, demostrando la importancia de estas limpiezas no solo para la conservación de nuestras costas, sino también para concienciar a la población de este grave problema medioambiental.



Y es que más del 80% de los residuos que se generan en tierra llegan a las costas, y hasta 12 millones de toneladas de basura son vertidas al mar cada año, alrededor de 400 kilos por segundo. De ellos, el 70% se desplaza al fondo marino y el resto permanece flotando, unas preocupantes proporciones con las que el Mediterráneo está igualando a los grandes vertederos del Pacífico.



En 2020 fue posible recoger un total de 180.273 kilos de residuos de los fondos marinos españoles, casi un 20% más que el año anterior. Pese a ello, España representa el segundo país que más plástico vierte al mar: 126 toneladas cada día.



Para seguir trabajando en la conservación de nuestros ecosistemas marinos, NIVEA SUN colaborará próximamente en otras tres limpiezas con Oceánidas, y en este sentido ha publicado el espacio digital www.nivea.es/destacados/nivea-sun-sostenibilidad para impulsar la conciencia medioambiental entre los ciudadanos e involucrarlos en reducir la huella medioambiental en nuestras costas. Así, los usuarios podrán votar por las zonas en las cuales tendrán lugar estas 3 limpiezas e incluso participar activamente como voluntarios en la retirada de sus residuos.



NIVEA SUN, compromiso con la sostenibilidad de los mares y océanos del planeta



Como líder mundial en protección solar, NIVEA SUN no solo se esfuerza en ofrecer la mejor protección posible para la piel, sino también en minimizar el impacto medioambiental de sus productos. Por ello, las nuevas fórmulas de su gama NIVEA SUN PROTEGE & HIDRATA son aún más sostenibles, y no solo cumplen con la ley del arrecife de coral de Hawái, sino que son respetuosas con los mares y océanos, ya que son altamente biodegradables y no incluyen los filtros solares octinoxato, oxibenzona, octocrileno ni tampoco microplásticos.



Además, NIVEA SUN ha mejorado los envases de todos sus sprays de 200 ml para que incluyan un 95% de plástico reciclado en sus botellas y cerca de un 48% en sus tapones y bombas difusoras, alcanzando un 70% de material reciclado en el envase total. Gracias a ello, NIVEA SUN ha sido capaz de reducir alrededor de 229 toneladas de plástico virgen al año.



Acciones de sostenibilidad que NIVEA, con el objetivo de reducir su huella medioambiental en su compromiso con el reto de la lucha contra el cambio climático, está llevando a cabo para dar paso a un mundo más sostenible sin comprometer la eficacia y la conveniencia de sus productos, cumpliendo su lema "Mucho más que protección solar".