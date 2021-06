No hay pruebas de que el plexiglás mantenga el covid a raya

A worker installs a piece of plexiglass in front of a restaurant in San Francisco.

(Bloomberg) -- Las ventas de plexiglás se triplicaron a aproximadamente US$750 millones en Estados Unidos después de la pandemia, ya que las oficinas, escuelas, restaurantes y tiendas minoristas buscaron protección contra las gotículas que las autoridades de salud sospechaban que estaban propagando el coronavirus.

Solo hay un problema. Ni un solo estudio ha demostrado que las barreras de plástico transparente realmente controlen el virus, dijo Joseph Allen de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

Durante los primeros meses del covid-19, las principales autoridades sanitarias señalaron a las gotículas de mayor tamaño como las principales culpables de la transmisión, a pesar de una serie de protestas de investigadores como Allen. Las diminutas gotículas flotantes también pueden propagar el virus, advirtieron, lo que significa que los escudos de plástico no pueden detenerlas. No fue hasta el mes pasado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. confirmaron la transmisión por el aire.

Eso significa que el blindaje de plástico había creado “una falsa sensación de seguridad”, dijo la científica de la construcción Marwa Zaatari, miembro del grupo de trabajo contra la pandemia de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado.

“Especialmente cuando lo usamos en oficinas o en escuelas específicamente, el plexiglás no ayuda”, dijo Zaatari. “Si tienes plexiglás, sigues respirando el mismo aire compartido de otra persona”.

Una investigación reciente de los CDC descubrió que las barreras de escritorio o mesa en las escuelas primarias de Georgia no se correlacionaban con tasas de infección más bajas. Los requerimientos de usar tapabocas y el mejoramiento de las condiciones de ventilación sí lo hicieron.

Un estudio publicado en abril por la revista Science sugirió que los protectores de escritorio podrían incluso aumentar ligeramente el riesgo de síntomas similares al covid. Y una investigación no publicada de Japón, de fines del mes pasado, vinculó el blindaje de plástico con infecciones en una oficina mal ventilada.

Estos estudios plantean la posibilidad irónica de que cuando los lugares instalan demasiado plástico e impiden la ventilación, podrían estar aumentando el riesgo que están tratando de reducir.

Allen y Zaatari reconocen que el plástico tiene sentido en ciertos entornos limitados: frente a un cajero que se enfrenta a muchas personas a corta distancia durante la jornada laboral, por ejemplo, siempre que los protectores no bloqueen el flujo de aire necesario.

Pero sostienen que, para escuelas y oficinas, el dinero sería más provechoso si se utilizara en mejorar la ventilación y la filtración del aire, junto con los tapabocas.

Las mejoras en el aire también conllevan beneficios más allá del covid, dijo Allen: “Son buenas para la influenza estacional. Son buenas para la productividad. Son buenas para la salud mental”.

