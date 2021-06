Niegan libertad a exabogado del expresidente colombiano Álvaro Uribe

En la imagen, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 8 jun (EFE).- Una jueza de Bogotá negó este martes la libertad de Diego Cadena, quien fuera abogado del expresidente colombiano Álvaro Uribe, en un proceso en su contra sobre la presunta manipulación de testigos a favor de su representado.

Cadena es investigado por el mismo caso por el que está siendo investigado Uribe, que fue presidente de Colombia en dos periodos entre 2002 y 2010.

La determinación la tomó la jueza 22 de garantías de Bogotá al resolver una petición de libertad hecha por la defensa de Cadena -en prisión domiciliaria desde agosto de 2020- en la que argumentó que los tiempos para que su cliente fuera acusado vencieron.

Sin embargo, la jueza explicó que pese a que la defensa no pidió aplazamientos sí hizo peticiones que han llevado "a prorrogar la audiencia preparatoria injustificadamente".

Iván Cancino, abogado de la defensa de Cadena, apeló y pidió que se anule la decisión asegurando que no se dilató el proceso y que solo se ejerció el derecho a la defensa.

Cadena, un abogado penalista que hizo parte del equipo legal de Uribe, fue imputado por la Fiscalía por supuestamente visitar en cárceles del país a varios exparamilitares, entre ellos Carlos Enrique Vélez, a quien presuntamente entregó dinero para que cambiara su testimonio a favor del expresidente.

El abogado, conocido por haber defendido a narcotraficantes, ha aceptado que sí entregó dinero a Vélez, pero asegura que no se trató de un soborno sino de una "ayuda humanitaria", e insiste en que fue extorsionado por el exparamilitar.

Según la defensa de Uribe, el expresidente nunca tuvo conocimiento de los tratos que hacía Cadena.

Por su lado, el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), que en este caso actúa en calidad de víctima, dijo que la determinación de la jueza indica que Cadena "debe seguir privado de su libertad y no solo eso, sino que su defensa habría utilizado estrategias dilatorias para provocar un vencimiento de términos".

"Eso quiere decir que ya no hay ninguna excusa, estamos listos para ir a juicio y para que se determine de una vez por todas la responsabilidad del señor Cadena en haber tramitado falsos testigos que fueron puestos al servicio de Álvaro Uribe Vélez", agregó.

En marzo pasado, la Fiscalía colombiana pidió la preclusión del caso contra el expresidente Uribe por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, al considerar que las conductas con las que se le vinculó "no tienen la característica de delito".

En este momento el caso Uribe lo tiene la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá mientras otras instancias judiciales resuelven si se acepta o no la acreditación de otras dos víctimas en el proceso.