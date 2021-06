MTV celebrará en septiembre los VMA en Nueva York con un homenaje al 11S

Vista de la estatuilla entregada a los ganadores de los MTV VMA. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Nueva York, 8 jun (EFE).- La cadena musical MTV celebrará el próximo 12 de septiembre sus premios Video Music Awards (VMA) en Nueva York y hará un homenaje a las víctimas del atentado del 11 de septiembre, del que se cumplen 20 años.

Según anunció MTV en un comunicado este martes, los VMA se celebrarán en una gala presencial en el Barclays Center de Brooklyn, donde originalmente se hubieran celebrado en la anterior edición antes de sufrir cambios debido a la pandemia de covid-19.

"El show de 2021 tendrá actuaciones épicas de los mayores nombres de la música y juntará a los fans de todo el mundo para celebrar el retorno del entretenimiento en vivo", indicó la empresa, que seguirá "protocolos" sanitarios de seguridad.

Además, MTV añadió que colaborará con 9/11 Day, la ONG que organiza el día oficial en recuerdo de las víctimas en EE.UU., para ofrecer actividades conmemorativas que generen "concienciación y acción positiva" durante la semana previa a la gala.

Los premios VMA, para los que todavía no se han anunciado nominados, presentadores ni actuaciones, se emitirán en televisiones y plataformas digitales en más de 175 países, con una audiencia de unos 400 millones de hogares, indicó la firma.

El año pasado se celebró una ceremonia distinta a la habitual debido a la pandemia, con conciertos al aire libre en varios puntos de Nueva York en los que participaron las figuras más destacadas de la música, como Lady Gaga, Ariana Grande, Miley Cyrus, Maluma o The Weeknd.

Lady Gaga fue la principal protagonista de los MTV VMA en 2020, con cinco galardones: recibió el de artista del año, el recién estrenado "Tricon" por su éxito en varias disciplinas, y otros tres por "Rain on Me", su proyecto con Ariana Grande.

Por su parte, The Weeknd se llevó el codiciado premio de mejor video por su tema "Blinding Lights", que también le valió el galardón de mejor video de R&B, y puso voz a las reivindicaciones sobre la justicia racial tras el entonces reciente asesinato del afroamericano Geroge Floyd a manos de un policía blanco.