Lewandowski se queda sin su pareja de ataque: Milik se pierde la Eurocopa

Arkadiusz Milik, delantero de la selección de Polonia. EFE/EPA/LESZEK SZYMANSKI/Archivo

Redacción deportes, 8 jun (EFE).- Arkadiusz Milik, futbolista de Polonia, se perderá la Eurocopa por una lesión en el menisco de su rodilla izquierda y no será sustituido por ningún jugador, según confirmó la federación de su país a través de un comunicado oficial al filo de la medianoche de este lunes.

El delantero de uno de los tres primeros rivales de España en la Eurocopa (Suecia, Polonia y Eslovaquia) sufrió un problema en su rodilla durante la última jornada de la Ligue 1 de Francia que disputó su equipo, el Olympique Marsella, ante el Metz.

Después de ser examinado por el doctor Ramón Cugat en Barcelona, su tratamiento no ha servido para recuperar al que sería el compañero de ataque de Robert Lewandowski, que ahora podría jugar como único punta en un sistema más conservador o contar con el delantero del Piast Gliwice Jakub Swierczok como compañero de ataque.

Pese a su lesión, Milik se incorporó a la concentración de Polonia para preparar la Eurocopa con la esperanza de poder llegar a tiempo y debutar el próximo 14 de junio ante Eslovaquia.

Después de perderse el amistoso que Polonia empató 1-1 frente a Rusia el pasado 1 de junio, se reincorporó a los entrenamientos de grupo y durante tres sesiones consecutivas trabajó con casi total normalidad junto al resto de sus compañeros.

Sin embargo, este domingo saltaron las alarmas en la expedición polaca cuando Milik volvió a entrenarse en solitario y, finalmente, 24 horas después, la Federación Polaca de Fútbol anunció de forma oficial que se perderá la Eurocopa.

"El personal médico de la selección polaca, sabía desde la llegada de Milik que su lesión no era grave, sino dolorosa, y que podría recuperarse antes del inicio del torneo. Durante dos semanas, Milik se sometió a numerosos tratamientos de acuerdo con un plan estrictamente definido que le permitiría volver a la carga completa de entrenamiento", explicó la federación polaca en el citado comunicado.

"El entrenamiento de hoy (lunes) iba a ser una respuesta a la pregunta de si la lesión permitiría al delantero de 27 años jugar el torneo. Los síntomas que sintió durante la sesión y las investigaciones adicionales posteriores confirmaron que la lesión aún no permite que el jugador entrene por completo o juegue partidos", agregó.

Al final, informó la federación, tras consultar al seleccionador Paulo Sousa, al doctor Jacek Jaroszewski y al propio jugador, se decidió que finalmente Milik no disputase la Eurocopa. "Como admitió el futbolista, a pesar de su rehabilitación, no se sentía al cien por cien listo para competir en el torneo con total compromiso", culminó.

Sin Milik, Polonia pierde a uno de sus grandes activos del torneo. Cedido por el Nápoles esta temporada en el Olympique Marsella, marcó 10 tantos en los 16 partidos oficiales que disputó en el conjunto francés entre el 23 de enero y el 23 de mayo de 2021.

La baja de Milik no es el primer mazazo que sufre antes de la Eurocopa el seleccionador Paulo Sousa. Su otro atacante estrella, Krzysztof Piatek (Hertha Berlin), se lesionó a mediados de mayo un tobillo y anunció que no participaría en la Eurocopa por culpa de su dolencia.

Sin Milik y sin Piatek, prácticamente toda la responsabilidad goleadora de Polonia recae sobre los hombros de Robert Lewandowski, que esta temporada ha sido el jugador que más tantos ha marcado en partidos oficiales de todo el curso en Europa. En total, hizo 48 en los 40 encuentros que disputó en las filas del Bayern Múnich.