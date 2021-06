Latinoamérica.- Xavier Gual novela la trayectoria de su abuelo como cantante en 'El gran baríton'

08-06-2021 El filólogo y escritor Xavier Gual, autor de 'El gran baríton' POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA CULTURA XAVIER GUAL/COLUMNA



El filólogo y escritor Xavier Gual novela la biografía de su abuelo, el cantante Joan Gual, en 'El gran baríton' (Columna), en su proyecto "más personal" en el que ha mezclado hechos reales con otros ficticios en una trama de espionaje en América Latina.



En rueda de prensa telemática, Gual ha explicado que la escritura de la novela le ha permitido "redescubrir a un abuelo" del que le explicaban historias, al que apenas conoció porque murió cuando tenía un año de edad, y también acercarlo a las nuevas generaciones.



El escritor se ha centrado en la época en que su abuelo formó parte de la 'quinta del biberón', la deserción, su llegada a los grandes escenarios como cantante de zarzuela --un género que ha considerado que ha envejecido mal-- y sus largas giras por América Latina, siendo conocido como el 'Cañón Catalán' por su potencia vocal.



"La parte americana era muy interesante", ha dicho Gual, con cuatro giras en los años 50, una de ellas con cerca de dos años de duración, y ha explicado que el papel de su tío ha sido vital para la elaboración de la novela porque es quien ha ido recopilando documentos de su abuelo.



Gual ha asegurado que de la etapa americana contó con entre 30 y 40 cartas y ha dicho que aquellos elementos que no aparecen en las misivas "pueden ser verdad o no" en un juego al que ha animado al lector a entrar porque los elementos ficticios que aparecen son verosímiles en un periodo de espionaje y revolución en el continente americano.



El escritor ha explicado que en la novela aparecen personajes reales como el futbolista Ladislao Kubala, el músico Pau Casals o Fidel Castro, pero que también van surgiendo otros roles y hechos inventados, haciendo a su abuelo "protagonista de aventuras verosímiles".



Xavier Gual ha asegurado que su abuelo en la actualidad es una "persona muy olvidada" y que le ha gustado hacerle este homenaje, lamentando que no ha encontrado recursos audiovisuales de la época en su investigación.



"MELÓN FAMILIAR"



El autor ha explicado que escribir esta novela, de la que ya tuvo idea en sus inicios como escritor pero que ha preferido hacerlo en una etapa más madura, ha abierto "un melón familiar" porque le interesa ahora la vida durante la posguerra de sus otros abuelos.



Gual ha señalado que no quiso enseñar el contenido a ningún familiar durante el proceso de escritura porque no quería que le "coartasen la libertad creativa", pero ha considerado que deja con honores a su abuelo.



La editora Marta Selvas ha señalado que se trata de una novela "muy especial" que recupera a un cantante muy conocido en la época y que ofrece un friso que va desde la guerra civil hasta la posguerra.