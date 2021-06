La salvadoreña Sara Rogel pide justicia para las mujeres encarceladas por aborto

La salvadoreña Sara Rogel (c), camina en compañía de abogadas de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto hoy en San Salvador (El Salvador). EFE/Miguel Lemus

San Salvador, 8 jun (EFE).- La salvadoreña Sara Rogel, condenada en 2013 a 30 años de cárcel por homicidio agravado cometido al supuestamente abortar, pidió este martes que se haga justicia en los casos de mujeres acusadas, procesadas y encarceladas por circunstancias similares a las suyas.

La joven, quien fue liberada el lunes, aprovechó una conferencia de prensa para exigir justicia para mujeres que como ella fueron encarceladas y culpadas del delito homicidio agravado luego de sufrir emergencias obstétricas.

"Aquí estoy, pidiendo que se haga justicia con mis demás compañeras, ellas se han quedado allá y quiero que se haga justicia en este país, porque así como yo sufrí ese daño hay muchísima gente (mujeres) detrás de esas rejas", expresó la salvadoreña.

Rogel dijo que entre sus planes está "luchar por las mujeres que han quedado en esas rejas (...) hacer justicia, porque merecen la oportunidad de salir de ese lugar porque son inocentes".

"Han perdido a sus hijos, han alejado a sus familias de ellas y yo quiero que se haga justicia con ellas también así como conmigo (...) ellas son inocentes, solo han sido víctimas de las leyes de este país (...) el país no mide las consecuencias y el daño que pueden causar a las personas, como el daño que yo y mis demás compañeras han tenido estando en esas rejas", expresó.

La joven aseguró que ella "no es un peligro para la sociedad" y manifestó que "estar en prisión no es nada fácil".

"FUE UN ACCIDENTE"

Rogel narró que ella se cayó mientras se encontraba lavando ropa, quedó inconscientes y que cuando despertó "ya estaba en el hospital, no sabía qué pasaba, no sabía nada de mi hija y nadie me decía nada, cuando reaccioné ya estaba privada de libertad".

"Nunca pensé que de una caída o de un golpe yo iba a perder a mi hija, y lo peor que estuviera entre las rejas con tantos años cuando no tuve nada que ver porque fue un accidente lo que yo tuve", subrayó y agregó que "yo estaba a punto de acompañarme y estaba por terminar sus estudios cuando ocurrió el accidente".

La salvadoreña fue sentenciada a 30 años de prisión en septiembre de 2013 y recibió el beneficio de conmutación de pena en enero pasado, por lo que su pena fue reducida a 10 años.

El Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de la localidad de Cojutepeque realizó el 31 de mayo una audiencia de solicitud de libertad condicional anticipada, en la que se falló a favor de la joven y le otorgó libertad condicional.

Rogel, una joven de la zona rural del país y quien tenía 20 años cuando fue condenada a 30 años de cárcel, guardaba prisión en el Centro de Detención Menor para Mujeres de la ciudad de Zacatecoluca y ahora debe someterse a una serie de restricciones, como no salir del país, mientras cumple la totalidad la pena en 2022.

14 MUJERES EN PRISIÓN

De acuerdo con Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en la actualidad hay 14 mujeres condenadas y encarceladas tras sufrir emergencias obstétricas, cuatro más tienen procesos activos, de las que dos están en prisión y dos están en libertad condicional a la espera de la resolución.

Desde 2009 a la fecha, la Agrupación Ciudadana con el apoyo de otras organizaciones nacionales e internacionales han liberado a 49 mujeres.

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.